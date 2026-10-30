Đường Cổ Linh phân luồng thi công trong 3 tháng từ ngày 30/10

Sở Xây dựng Hà Nội vừa chấp thuận phương án tổ chức giao thông trên đường Cổ Linh, đoạn từ khu vực thi công đến nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, để phục vụ thi công dự án xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, giai đoạn 1. Thời gian thực hiện từ ngày 30/10/2026 đến hết ngày 30/1/2027.

Theo phương án được chấp thuận, đơn vị thi công tổ chức rào chắn di động tại làn đường sát vỉa hè hai bên đường Cổ Linh, đoạn từ khu vực thi công đến nút giao cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, để thực hiện xén vỉa hè, mở rộng mặt đường phục vụ thi công dự án.

Sau khi xén, mở rộng, phần vỉa hè còn lại có chiều rộng trung bình 1,5m dành cho người đi bộ. Rào chắn nhô ra phần mặt đường hiện trạng 1m; phần mặt đường còn lại tiếp tục được khai thác để phục vụ các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Từ ngày 30/10/2026 đến hết ngày 30/1/2027, giao thông trên đường Cổ Linh, đoạn đến nút giao cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, sẽ được tổ chức lại để phục vụ thi công dự án đường trên cao. Ảnh nhandan.vn

Để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, việc thi công phải thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, từng phân đoạn dài từ 20 đến 30m. Chỉ sau khi hoàn thành thi công và thu hồi rào chắn tại phân đoạn đang triển khai, nhà thầu mới được tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo.

Thời gian thực hiện phương án phân luồng từ ngày 30/10/2026 đến hết ngày 30/1/2027. Trong các dịp lễ, Tết hoặc khi trên địa bàn diễn ra các sự kiện, lễ hội, chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo nhà thầu thu dọn máy móc, vật liệu xây dựng, đất đá thải và hoàn trả ngay hiện trạng hạ tầng giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Trong thời gian này, các đơn vị chức năng phối hợp điều chỉnh vị trí nhà chờ xe buýt, di chuyển cây xanh, hệ thống chiếu sáng và thảm cỏ phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới. UBND phường Long Biên được đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ xe trái phép tại khu vực thi công và các tuyến lân cận.

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