Đường chưa thông, doanh nghiệp trong cụm công nghiệp gặp khó
Cụm công nghiệp Kim Bài nằm trên địa bàn hai xã Kim Bài và Tam Hưng đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đi vào vận hành từ tháng 2/2026. Tuy nhiên, hiện đường trục phát triển kinh tế Thanh Oai, tuyến kết nối chính của cụm với hệ thống giao thông khu vực vẫn chưa được đưa vào lưu thông gây khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai xây dựng nhà xưởng sản xuất.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/duong-chua-thong-doanh-nghiep-trong-cum-cong-nghiep-gap-kho-246261125173346561.htm