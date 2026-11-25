Sau nhiều năm chờ đợi, gần 30 hộ dân tại chung cư Tây Lĩnh (Nghệ An) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Những hộ còn lại đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục, chờ ngày nhận giấy tờ hợp pháp cho căn nhà của mình.