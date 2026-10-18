Đường chờ vốn, mặt bằng 'níu chân' loạt dự án ở Nghệ An

Dự án đường quy hoạch 24 m, nối đường Xô viết Nghệ Tĩnh﻿ với đường Nguyễn Văn Tố, kết hợp chống ngập úng cục bộ trên đường Xô viết Nghệ Tĩnh dài khoảng 0,73 km, do UBND phường Vinh Phú (Nghệ An) làm chủ đầu tư.

Đến nay, dự án được bố trí 33 tỷ đồng, nhưng cần thêm khoảng 118 tỷ đồng để triển khai. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng khoảng 86,6 tỷ đồng. Việc hoàn thành tuyến đường được kỳ vọng góp phần cải thiện kết nối giao thông, tăng khả năng tiêu thoát nước tại khu vực đường Xô viết Nghệ Tĩnh – nơi thường xuyên xảy ra ngập úng khi mưa lớn.

Theo ông Hoàng Năng Hiệp, Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Phú, quá trình triển khai dự án gặp trở ngại do tuyến đường đi qua nhiều ao, nền đất và điều kiện thi công phức tạp. Bên cạnh đó, thời tiết mưa nhiều cũng ảnh hưởng đến tiến độ. Đối với nguồn vốn còn thiếu, dự án đã có chủ trương bố trí kinh phí để tiếp tục thực hiện.

Dự án đường Lý Tự Trọng kéo dài, đoạn từ đường Trương Văn Lĩnh đến đường quy hoạch 24 m, dài 1,05 km qua phường Vinh Phú và Vinh Lộc, có tổng mức đầu tư ban đầu 108 tỷ đồng. Do phát sinh khối lượng và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng﻿, vốn dự kiến tăng lên hơn 183 tỷ đồng, riêng kinh phí giải phóng mặt bằng vượt 100 tỷ đồng.

Bên cạnh bài toán vốn, dự án còn vướng tại vị trí giao với đường Trương Văn Lĩnh, nơi tồn tại đoạn thắt cổ chai. Việc giải phóng mặt bằng để bảo đảm chiều rộng toàn tuyến 24m là điều kiện quan trọng nhằm phát huy hiệu quả kết nối giao thông sau khi công trình hoàn thành.

Tại phường Vinh Hưng, dự án đường Lê Ninh dài 2,93 km có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 223 tỷ đồng, tăng khoảng 87 tỷ đồng so với ban đầu; riêng chi phí giải phóng mặt bằng hơn 144,5 tỷ đồng. Dự án còn vướng mặt bằng, xử lý nền đất yếu và di dời hạ tầng kỹ thuật, hiện thiếu khoảng 120 tỷ đồng để hoàn thành.

Gần 2 thập kỷ thi công, tuyến đường vẫn chưa thể hoàn thành, thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng mỗi khi mưa lớn, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Bên cạnh các dự án đang triển khai, nhiều tuyến đường tại đô thị Vinh được đề xuất đầu tư, song vẫn phải tính toán phương án và nguồn vốn. Tuyến Cao Huy Tuân, đoạn từ đường Đặng Thai Mai đến đường Xuân Lộc, (phường Vinh Hưng) được đề xuất đầu tư với chiều dài khoảng 1,6 km, tổng kinh phí dự kiến 280 tỷ đồng. Phương án đầu tư sẽ được tính toán trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách của phường và tỉnh.

Trong chuyến kiểm tra thực tế các dự án mới đây, ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu rà soát, cân đối nguồn vốn, ưu tiên các công trình cấp bách﻿ và tháo gỡ vướng mắc tại những dự án đang triển khai. Đối với các tuyến đường chuẩn bị đầu tư, Chủ tịch tỉnh Nghệ An yêu cầu tính toán đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống mương, cống tiêu thoát nước, gắn đầu tư giao thông với giải quyết bài toán thoát nước tổng thể của đô thị.