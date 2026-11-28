Giải marathon được tổ chức thành công tại các địa phương nêu trên cho thấy, mỗi cung đường chạy trở thành không gian để quảng bá hình ảnh địa phương. Các runner được trực tiếp trải nghiệm cảnh quan, nhịp sống và văn hóa nơi mình đặt chân đến. Họ không chỉ đến thi đấu mà còn có nhu cầu lưu trú, ăn uống, tham quan, mua sắm; đồng thời chia sẻ hình ảnh, cảm xúc và trải nghiệm của bản thân qua các nền tảng truyền thông xã hội. Mỗi vận động viên có thể trở thành một người quảng bá điểm đến, góp phần đưa hình ảnh địa phương lan tỏa rộng hơn. Đây chính là giá trị cộng hưởng mà một giải chạy có thể mang lại cho ngành du lịch và dịch vụ.

Nhìn từ những kinh nghiệm ấy, việc duy trì và phát triển Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai mang ý nghĩa vượt ra ngoài mục tiêu thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng. Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group năm nay thu hút hơn 4 ngàn vận động viên trong nước và quốc tế đăng ký tham gia, tiếp tục khẳng định sức hút của sân chơi thể thao cộng đồng này, đồng thời mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng Nai có lợi thế đặc biệt khi hội tụ nhiều không gian cảnh quan, văn hóa và kinh tế đa dạng: từ những đô thị công nghiệp năng động; các vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa đến những khu vực có rừng, hồ, sông và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Mỗi vùng đất đều có thể kể một câu chuyện riêng. Đó là chất liệu quý để xây dựng những cung đường chạy không chỉ hấp dẫn về chuyên môn mà còn đa dạng trải nghiệm.

Nếu được nghiên cứu, thiết kế hợp lý, các cung đường có thể đưa vận động viên đến gần hơn với di tích lịch sử, không gian văn hóa, vùng sinh thái và nhịp sống của người dân địa phương. Qua đó, giải chạy có thể trở thành cầu nối giữa thể thao với du lịch, giữa hoạt động trải nghiệm với quảng bá văn hóa. Hình ảnh một Đồng Nai không chỉ phát triển năng động về kinh tế mà còn giàu bản sắc, có cảnh quan đa dạng và con người thân thiện sẽ được lan tỏa một cách sinh động qua từng bước chạy.

Muốn làm được điều đó, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa ngành thể thao, du lịch, các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng. Bên cạnh nâng cao chất lượng chuyên môn, bảo đảm an toàn và tính chuyên nghiệp của đường chạy, cần nghiên cứu kết nối giải với các tour tham quan, trải nghiệm ẩm thực, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm), điểm đến văn hóa và sinh thái. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo nhằm đem lại sự hài lòng cho du khách.

Cùng với đó, cần nhìn nhận giá trị lâu dài của giải chạy ở phương diện sức khỏe cộng đồng. Qua 3 mùa giải tổ chức, có thể thấy, Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group góp phần quan trọng tạo động lực để người dân Đồng Nai hình thành thói quen vận động, thúc đẩy các câu lạc bộ chạy bộ phát triển và lan tỏa tinh thần sống khỏe. Đằng sau những con số về vận động viên, cự ly và thành tích là những câu chuyện về những người tìm lại sức khỏe, vượt qua giới hạn bản thân, những gia đình gắn kết các thành viên tốt hơn nhờ rèn luyện thể thao. Đây là những câu chuyện truyền cảm hứng để nhiều người cùng tham gia tập luyện thể thao nhằm trở thành những người khỏe mạnh, sống tích cực, yêu đời và gắn kết với cộng đồng.