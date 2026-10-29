Công trình đường hạ cất cánh số 2 tại sân bay Phú Quốc dài 3.300 m, rộng 45 m, đạt tiêu chuẩn Code E của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), có khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như: Boeing 787, Airbus A350 và Boeing 777, tạo điều kiện mở rộng mạng bay quốc tế đến Phú Quốc.

Đường cất hạ cánh số 2 tại sân bay quốc tế Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên

Công trình này do Tập đoàn Sun Group đầu tư, xây dựng hoàn thành sau 8 tháng thi công, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình mở rộng sân bay trước thềm APEC 2027.

Ban lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tặng hoa chúc mừng Tổ lái chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống đường băng mới

Theo ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, việc đưa đường băng số 2 vào khai thác giúp sân bay Phú Quốc duy trì hoạt động trong thời gian nâng cấp đường băng hiện hữu, đặc biệt khi tần suất chuyến bay mùa đông 2026 - 2027 dự kiến tăng khoảng 34%.

Nhiều hành khách cho biết rất ấn tượng với sân bay quốc tế Phú Quốc hiện nay

Nhiều hành khách được đi trên chuyến bay lần đầu đáp xuống đường băng mới này đều cho biết, rất ấn tượng với hạ tầng khang trang, quy mô đầu tư và phong cách phục vụ tại sân bay này.