Đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đón chuyến bay thương mại đầu tiên

Chuyến bay 9G1955 của Sun PhuQuoc Airways từ Thành phố Hồ Chí Minh hạ cánh xuống đường băng số 2, trở thành chuyến bay thương mại đầu tiên khai thác công trình. (Ảnh: CTV)

Lúc 7 giờ 5 phút, ngày 29/10, chuyến bay mang số hiệu 9G1955 của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh đã nhẹ nhàng chạm bánh xuống đường cất hạ cánh số 2, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Đây chính là chuyến bay thương mại đầu tiên đáp xuống đường băng mới, chính thức mở ra giai đoạn vận hành mới sau chuỗi ngày xây dựng, kiểm tra kỹ thuật và bay hiệu chuẩn khắt khe.

Đường cất hạ cánh số 2 có chiều dài 3.300m, rộng 45m, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật Code E của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO). Với quy chuẩn này, công trình hoàn toàn đủ năng lực tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng hiện đại như Boeing 787, Airbus A350 và Boeing 777, mở ra cơ hội bứt phá trong việc kết nối mạng bay quốc tế đến Phú Quốc.

Tổ lái chuyến bay 9G1955 nhận hoa chúc mừng tại ống lồng nối máy bay với nhà ga.(Ảnh: CTV)

Ngay sau khi hạ cánh thành công, tàu bay di chuyển qua hệ thống đường lăn vào vị trí đỗ. Tổ lái chuyến bay 9G1955 đã nhận những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng ngay tại ống lồng kết nối với nhà ga trong niềm phấn khởi của toàn thể đội ngũ vận hành.

Ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, chia sẻ việc đưa đường băng số 2 vào khai thác giúp sân bay duy trì hoạt động thông suốt trong thời gian nâng cấp đường băng hiện hữu, đặc biệt khi tần suất chuyến bay mùa đông 2026-2027 dự kiến tăng khoảng 34%. Thành công này là kết quả từ sự chỉ đạo sát sao của các cơ quan chức năng, quyết tâm của nhà đầu tư Sun Group, Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC cùng nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam.

Hành khách trên chuyến bay 9G1955 của Sun PhuQuoc Airways từ Thành phố Hồ Chí Minh hạ cánh xuống đường băng số 2. (Ảnh: CTV)

Trên chuyến bay lịch sử, nhiều hành khách không giấu nổi sự xúc động và ngạc nhiên khi trở thành những người đầu tiên xông đất đường băng mới. Anh Hoàng Hải Thịnh (ngụ Thành phố Hồ Chí Minh), đưa gia đình và con nhỏ lần đầu ra đảo du lịch, hào hứng chia sẻ: “Rất may mắn và bất ngờ! Cảm giác giống như gia đình mình được cùng tham gia buổi lễ khánh thành đường băng này vậy. Từ trên cao nhìn xuống, sân bay mới hiện ra với quy mô hoành tráng, vượt xa hình dung của tôi. Đặc biệt, sự chu đáo, ưu tiên dành cho trẻ nhỏ và thái độ chuyên nghiệp, thân thiện của đội ngũ nhân viên làm tôi vô cùng ấn tượng”.

Cùng chung niềm hân hoan, ông Huỳnh Tấn Phát (quê Đà Nẵng) đi cùng đoàn gia đình 11 người từ Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ niềm thích thú khi biết công trình này sẽ phục vụ các chuyến chuyên cơ trong sự kiện trọng đại APEC 2027. Đánh giá về trải nghiệm đầu tiên đến với đảo Ngọc, ông ngắn gọn gói gọn trong ba từ: “Quá tuyệt vời”.

Để đường cất hạ cánh số 2 có thể vận hành an toàn và hoàn hảo, một khối lượng công việc khổng lồ đã được hoàn thành dưới áp lực thời gian cực lớn.

Đường băng số 2. (Ảnh: CTV)

Tập đoàn Sun Group đã phối hợp hơn 20 nhà thầu và đơn vị tư vấn để thi công liên tục trong 8 tháng. Đại công trình đối mặt với muôn vàn khó khăn đặc thù nơi biển đảo: vật tư chủ yếu phải vận chuyển bằng đường biển, thời tiết khắc nghiệt thất thường, nguồn nhân lực khan hiếm. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình xây dựng diễn ra trong điều kiện sân bay hiện hữu vẫn phải duy trì hoạt động liên tục với sản lượng chuyến bay tăng tới 45% so với cùng kỳ.

Trên toàn dự án, hơn 6.000 kỹ sư và công nhân đã được huy động, làm việc xuyên suốt 3 ca, 4 kíp. Trước ngày mở cửa, công tác rà soát vệ sinh mặt đường, kiểm tra vạch sơn tín hiệu, vạch tiếp đất, tim đường băng được thực hiện tỉ mỉ.

Đặc biệt, dọc theo đường cất hạ cánh là hệ thống đèn hiệu hàng không hiện đại kết hợp thiết bị hỗ trợ hạ cánh chính xác ILS/DME và hệ thống đèn hiệu CAT II. Công nghệ này cho phép phi công tiếp cận và đáp máy bay an toàn ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu hay tầm nhìn bị hạn chế.

Đường cất hạ cánh số 2 là một mảnh ghép then chốt trong tổng thể dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do Sun Group làm chủ đầu tư.

Đường băng số 2 nằm trong tổng thể dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, được xây dựng để đáp ứng yêu cầu khai thác các dòng tàu bay hiện đại. (Ảnh: CTV)

Ngay sau khi đường băng mới đi vào hoạt động, hạ tầng hàng không tại đây sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn tăng tốc mới. Theo đó, đường cất hạ cánh số 1 hiện hữu sẽ được nâng cấp kéo dài từ 3.000m lên 3.500m, mở rộng tổng chiều rộng lên 75m, đáp ứng khả năng tiếp nhận các dòng đại phi cơ Code F như Airbus A380-800 hay Boeing 747-8F.

Trong khi đó, Nhà ga T2 đang đẩy nhanh tiến độ để đưa vào khai thác từ tháng 5/2027. Được thiết kế bởi CPG Consultants (Singapore) dựa trên cảm hứng phượng hoàng lửa, nhà ga tích hợp hàng loạt công nghệ tiên tiến như nhận diện sinh trắc học, check-in tự phục vụ và xử lý hành lý tự động.

Dự kiến từ 5/2027, sân bay sẽ vận hành đồng thời 2 đường cất hạ cánh, kết nối linh hoạt với hệ thống đường lăn, sân đỗ, nhà ga T2 và khu vực nhà ga/sân đỗ VIP.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hướng tới mục tiêu phục vụ 24 triệu lượt khách/năm trong giai đoạn đầu và có thể nâng công suất lên 50 triệu khách/năm trong dài hạn. (Ảnh: CTV)

Với quy hoạch tổng thể đồng bộ, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hướng tới mục tiêu phục vụ 24 triệu lượt khách/năm trong giai đoạn đầu và có thể nâng công suất lên 50 triệu khách/năm trong dài hạn.

“Chúng tôi đã xây dựng phương án vận hành đồng bộ giữa các đường cất hạ cánh với hệ thống đường lăn, sân đỗ, nhà ga T2, nhà ga VIP và sân đỗ VIP. Điều này bảo đảm khả năng tiếp nhận, phục vụ an toàn, thông suốt các loại tàu bay thân rộng hiện đại; qua đó đáp ứng yêu cầu khai thác thường xuyên cũng như phục vụ hoàn hảo các chuyến bay chuyên cơ trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027”, Giám đốc Nguyễn Bá Quân khẳng định.

Sự kiện đường băng số 2 đi vào hoạt động không chỉ dừng lại ở một công trình hạ tầng kỹ thuật, mà còn là lời khẳng định về năng lực, tinh thần Việt Nam, sẵn sàng đưa Phú Quốc trở thành điểm đến tầm vóc toàn cầu.