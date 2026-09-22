Đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết lại xuất hiện nhiều 'ổ gà', chi chít điểm dặm vá

Anh Lê Văn Truyền (ngụ TPHCM) cho biết trên tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết từ Khánh Hòa về TPHCM xuất hiện nhiều "ổ gà" và các điểm dặm vá đường. “Có những chỗ dặm vá nhô lên khỏi mặt đường. Xe chạy với tốc độ tối đa 90km/giờ nên khi mặt đường không bằng phẳng rất dễ xảy ra sự cố”, anh Truyền nói.

VIDEO: Mặt đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết xuất hiện nhiều "ổ gà", chi chít điểm dặm vá. Thực hiện: TIẾN THẮNG

Tại Km234 trên đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, có khoảng 10 vị trí được dặm vá trên mặt đường

Anh Trần Toàn (ngụ TP Đồng Nai) cho biết cách đây vài ngày, khi chạy xe với tốc độ khoảng 60km/giờ, phương tiện bất ngờ sụp vào điểm lõm sâu trên mặt đường cao tốc khiến xe phát ra tiếng động lớn và bị loạng choạng.

Theo nhiều tài xế, tình trạng mặt đường hư hỏng, dặm vá khiến việc lưu thông trên đường cao tốc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi phương tiện lưu thông với tốc độ cao.

Tại một vị trí khác, mặt đường cao tốc được trám nhựa sơ sài

Trao đổi với Báo SGGP, ông Nguyễn Khắc Việt, Giám đốc điều hành Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ban Quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng) cho biết, sau khi hết thời gian bảo hành, từ ngày 1-4-2026, công tác quản lý, bảo trì tuyến đường đã được chuyển giao cho Khu Quản lý đường bộ IV.

"Ổ gà" xuất hiện ngay trên mặt đường cao tốc (đoạn gần nút giao Ba Bàu)

Đại diện Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 (Khu Quản lý đường bộ IV, Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng) cho biết, sau khi phát hiện các vị trí hư hỏng, đơn vị đã tổ chức dặm vá tạm nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Những vị trí hư hỏng mới phát sinh sẽ được kiểm tra, xử lý. Về lâu dài, khi thời tiết thuận lợi, các vị trí trên sẽ được xử lý lại để mặt đường bằng phẳng.

Một điểm được trám nhựa nhô lên khỏi mặt đường chính

Đây không phải lần đầu tuyến cao tốc này xảy ra tình trạng hư hỏng mặt đường. Tháng 12-2024, Báo SGGP đã phản ánh tình trạng mặt đường xuống cấp, xuất hiện "ổ gà", dặm vá dù mới đưa vào khai thác tuyến cao tốc hơn 1,5 năm. Sau đó, Ban Quản lý dự án 7 (Bộ GTVT trước đây) yêu cầu các nhà thầu khẩn trương sửa chữa, khắc phục.

Lối dẫn vào đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đang được Ban Quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng chỉ đạo dặm vá tạm

Đến tháng 6-2025, Báo SGGP tiếp tục ghi nhận mặt đường đoạn Km226-Km235 xuất hiện tình trạng bong tróc. Ban Quản lý dự án 7 tiếp tục yêu cầu các nhà thầu khắc phục.

Đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100km qua tỉnh Lâm Đồng, được đưa vào khai thác từ tháng 5-2023. Tuyến đường do Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng.