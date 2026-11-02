Đường cao tốc và bài toán 846.000 tỷ đồng

Doanh nghiệp đang chịu sức ép bủa vây khi nghịch lý thuế giá trị gia tăng (GTGT) chưa được giải quyết dứt điểm: chính sách liên tục sửa đổi nhưng hoàn thuế vẫn ách tắc, vốn bị giam, chi phí đội lên trong hai tháng cuối năm. Muốn mở lối ra cho sản xuất kinh doanh cần xử lý tận gốc những cách hiểu vênh nhau, sửa các quy định còn bất cập để giảm rủi ro trong quá trình thực thi.