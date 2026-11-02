Đường cao tốc và bài toán 846.000 tỷ đồng
Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành trên 5.000 km đường bộ cao tốc, tạo động lực kết nối vùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, bài toán nguồn vốn đang đặt ra thách thức lớn khi nhu cầu đầu tư giai đoạn 2026–2030 lên tới khoảng 1,269 triệu tỷ đồng, trong khi ngân sách nhà nước mới dự kiến cân đối được khoảng 423.000 tỷ đồng.
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/duong-cao-toc-va-bai-toan-846000-ty-dong.html