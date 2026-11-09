Dương Cầm nói không, Hoàng Thu Hà vẫn vào chung kết Sao Mai 2026

Hoàng Thu Hà được trao cơ hội ở phút cuối

Liveshow 6 Sao Mai 2026 với chủ đề “Năng lượng mới” lên sóng trực tiếp tối 8/11 trên VTV3, gồm 12 tiết mục. Mỗi thí sinh lần lượt thể hiện một ca khúc đơn ca và một tiết mục song ca cùng nghệ sĩ khách mời.

Sau các phần trình diễn, 5 thí sinh lần lượt được xướng tên vào chung kết. Hoàng Thu Hà là gương mặt cuối cùng đứng lại trên sân khấu, chờ quyết định từ ban giám khảo.

Hội đồng giám khảo cuộc thi.

Kết quả, 4/5 thành viên đồng ý trao cơ hội cho nữ thí sinh, gồm NSND Tấn Minh, PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và ca sĩ Đỗ Tố Hoa. Nhạc sĩ Dương Cầm là người duy nhất không tán thành. Với kết quả này, Hoàng Thu Hà trở thành thí sinh thứ sáu góp mặt trong đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 22/11.

Quyết định của Dương Cầm xuất phát từ những hạn chế anh nhận thấy trong hai phần thi của Hoàng Thu Hà. Ở tiết mục đơn ca Tình làng quê của nhạc sĩ An Thuyên, giám khảo cho rằng thí sinh chưa làm chủ được hơi thở ở nửa sau bài hát, khiến phần trình diễn xuất hiện những đoạn chênh phô, thiếu trọn vẹn.

Đến phần song ca Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh cùng NSƯT Đăng Thuật, Dương Cầm tiếp tục nhận xét tiết mục còn đơn giản, thiếu sự kết hợp tạo điểm nhấn tương xứng với quy mô sân khấu. Đây là những lý do khiến anh không bỏ phiếu để Hoàng Thu Hà đi tiếp.

Thí sinh Hoàng Thu Hà

Trước đêm thi, NSND Tấn Minh, Trưởng ban giám khảo, từng nhắn nhủ Dương Cầm nên đưa ra nhận xét nhẹ nhàng để thí sinh giảm áp lực. Tuy nhiên, nam nhạc sĩ cho rằng các thí sinh xứng đáng được nghe những góp ý thẳng thắn và chân thành.

Quan điểm này cũng được Dương Cầm thể hiện trong các nhận xét dành cho những thí sinh khác. Với tiết mục song ca Chuồn chuồn ớt của Nguyễn Đỗ Khánh An và ca sĩ Ngọc Khuê, anh đánh giá hai người có sự kết hợp hài hòa, nhưng vẫn tiếc vì phần bè chưa được khai thác để tiết mục hoàn thiện hơn. Đối với Đỗ Hải Đăng, nam nhạc sĩ cho rằng lựa chọn ca khúc đơn ca Bóng mây qua thềm chưa thực sự phù hợp với tinh thần đêm thi.

Trong khi đó, theo nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, việc sử dụng quyền cứu thí sinh là quyết định không dễ dàng, cần có nguyên tắc và sự cân nhắc của tập thể giám khảo. Quyền này được giữ lại để dành cho những trường hợp thí sinh có năng lực nhưng chưa thể hiện tốt phong độ trong một đêm thi. Việc Hoàng Thu Hà được trao cơ hội vì thế là kết quả của sự đồng thuận giữa đa số thành viên hội đồng, không phụ thuộc vào lựa chọn của một cá nhân.

Sáu thí sinh bước vào đêm chung kết

Bên cạnh câu chuyện về tấm vé cuối cùng, Liveshow 6 còn ghi nhận nhiều màn kết hợp giữa các thí sinh và nghệ sĩ khách mời.

Nguyễn Đỗ Khánh An lựa chọn Nhớ quê với phần lời Tứ hoa cho phần đơn ca, sau đó song ca cùng Ngọc Khuê trong ca khúc Chuồn chuồn ớt. Ở tuổi 20, Khánh An là thí sinh trẻ nhất trong nhóm 6 người vào chung kết. Cô cũng là con gái NSND Nguyễn Mạnh Hùng, cháu nội NSND Nguyễn Thanh Tùng – nghệ sĩ cải lương có nhiều năm hoạt động trên sân khấu miền Bắc. Trước đó, nữ thí sinh từng được NSND Tấn Minh nhận xét có phần thể hiện đẹp như “trăng rằm” tại một liveshow.

Mai Thu Hương thể hiện Thành phố miền quan họ và song ca với ca sĩ Hồng Duyên trong Sóng đàn Hà Nội. Lựa chọn chất liệu dân gian đương đại trong phần đơn ca được NSND Tấn Minh và NSƯT Tân Nhàn ghi nhận. Trong khi đó, Nguyễn Xuân Dũng trình diễn Chào sông Mã anh hùng, sau đó kết hợp cùng NSƯT Vũ Thắng Lợi trong Quê nhà.

Đỗ Hải Đăng song ca với ca sĩ Khánh Linh qua ca khúc Biển và ánh trăng, sau phần đơn ca Bóng mây qua thềm. Nguyễn Mộc An thể hiện Hồn sông và kết hợp cùng ca sĩ Lê Anh Dũng trong Em vẫn chờ anh.

Như vậy, 6 thí sinh giành quyền vào chung kết Sao Mai 2026 gồm Đỗ Hải Đăng, Nguyễn Xuân Dũng, Mai Thu Hương, Nguyễn Mộc An, Nguyễn Đỗ Khánh An và Hoàng Thu Hà.

Liveshow 6 khép lại mà không có thí sinh nào phải dừng cuộc chơi. Tuy nhiên, diễn biến ở phút cuối cho thấy cơ hội đi tiếp vẫn phụ thuộc vào đánh giá chuyên môn và khả năng thể hiện của từng người. Với 6 gương mặt góp mặt ở vòng cuối, cuộc cạnh tranh cho ngôi vị cao nhất của Sao Mai 2026 sẽ tiếp tục vào ngày 22/11.