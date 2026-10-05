Dương Cẩm Lynh tuổi 45: 'Mất mát, thất bại, oan ức hay lòng người đổi thay... đã nếm đủ'

Dương Cẩm Lynh vừa chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trên trang cá nhân để chào đón tháng 10 - tháng sinh nhật của cô. Ở tuổi 45, Dương Cẩm Lynh thể hiện sự trẻ trung cùng nét đẹp rạng rỡ trong từng bức ảnh.

Đi kèm hình ảnh là dòng chia sẻ đầy chiêm nghiệm của bà mẹ 2 con: "Tháng 10 nào cũng mang theo những cơn giông trước ngưỡng cửa tuổi mới. Mất mát, thất bại, oan ức hay lòng người đổi thay... đều đã nếm đủ. Nhiều lúc tự hỏi sao bản thân có thể "siêu nhân" đến thế, gánh gồng cả trăm biến cố ập đến cùng lúc, một thời điểm".

Có thể nói, 3 năm sau biến cố nợ nần, nữ diễn viên đã phần nào vượt qua và đang ổn định cuộc sống. Cách đây không lâu, Dương Cẩm Lynh đưa 2 con đi khai giảng và tâm sự: "Thời gian trôi thật nhanh, 3 năm qua với nhiều thay đổi và mẹ luôn cố gắng để ổn định cuộc đời này bên 2 con, dù có gì đi nữa!".

"Bà mẹ 2 con" Dương Cẩm Lynh.

Thời gian gần đây, nữ diễn viên 8X xuất hiện với hình ảnh điềm tĩnh, an yên và tập trung vào các con nhiều hơn, điều này cũng phần nào thể hiện qua dòng trạng thái mà cô chia sẻ.

Dương Cẩm Lynh từng là cái tên gây xôn xao hồi đầu năm 2023 khi cô bị chủ nợ chặn đường đòi tiền, quay video và đăng tải lên mạng xã hội. Sự việc này khiến cô bị huỷ hợp đồng phim ảnh và dự một số sự kiện. Cùng lúc, cô còn phải gánh thêm cú sốc tình cảm khi chồng rời đi, con nhỏ, một mình xoay xở giữa khủng hoảng chồng chất.

Dù vậy, Dương Cẩm Lynh chọn cách đối diện, không né tránh, chỉ mong được hiểu đúng về hoàn cảnh. Và sau một năm rưỡi "gánh nợ" tiền tỷ, Dương Cẩm Lynh cho biết đã hoàn tất các khoản nợ bằng hình thức trả góp. "Tôi cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng lớn trong thời gian dài. Hầu hết chủ nợ là người thân, đồng nghiệp, bạn bè. Vì thế, tôi thanh toán theo từng đợt và đến nay đã trả xong khoản nợ. Cuộc sống bây giờ của tôi đã tạm ổn", nữ diễn viên từng chia sẻ.

Dương Cẩm Lynh hiện tại bình yên nuôi dạy 2 con trai.

Nữ diễn viên cho biết, các con cũng chính là nguồn động lực giúp cô vượt qua khó khăn. Lúc rảnh, cô dành toàn bộ thời gian để chơi đùa, dạy dỗ và chăm sóc từng bé. Sau khi hết nợ, Dương Cẩm Lynh vẫn chọn sống đơn thân, tập trung chăm sóc hai con trai. Cô tiết lộ rằng có một người đàn ông bên cạnh hay không có lúc này đều không quan trọng nữa.

"Đời thường bất công, đường độc hành vốn dĩ gập ghềnh. Không có "người đồng hành" thì ta học cách tự đứng trên đôi chân của chính mình. Khó khăn đấy, nhưng cũng chính là cách để cuộc đời trao cho ta trọn vẹn những sắc màu và hương vị phong phú nhất... Chỉ cần đi trọn con đường của chính mình, rực rỡ hay chông chênh, thì cũng xem như không uổng một đời người", Dương Cẩm Lynh bày tỏ trên trang cá nhân cách đây không lâu.

Trước đó, nữ diễn viên cũng từng tâm sự về cuộc sống "đóng 2 vai": "Tôi nhớ có lần hỏi con trai Liam rằng: 'Mẹ của Liam là ai nè?' - bé trả lời: 'Là mẹ Lynh'. 'Thế ba Liam là ai nè?' - bé trả lời: 'Cũng là mẹ Lynh'. Vậy đó, tôi có thể vừa làm mẹ, vừa làm cha. Còn khi nào đủ duyên, có một người đàn ông đến, gánh bớt cho tôi một bờ vai thì lúc đó hãy tính".

Dương Cẩm Lynh (SN 1982) là gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Nam, ghi dấu ấn trong những bộ phim như: Hoa dại, Ngõ vắng, Tiệm ăn dì ghẻ, Bánh mì ông Màu... Cô từng đoạt giải Á hậu Điện ảnh 1999 và vào top 22 Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong năm 2000.