Đường băng số 2 tại Sân bay Phú Quốc và Phù Cát được đưa vào khai thác

Nhân viên không lưu đánh giá mức độ sẵn sàng khai thác tại Sân bay Phú Quốc. (Ảnh: VATM)

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) hoàn tất công tác chuẩn bị trong phạm vi cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, sẵn sàng phục vụ đưa đường cất, hạ cánh số 2 tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc và Phù Cát vào khai thác trong ngày 29/10/2026.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, đường cất, hạ cánh số 2 có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch và thu hút đầu tư, đồng thời phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và công tác tổ chức APEC 2027. Cùng với quá trình hoàn thiện hạ tầng sân bay, VATM tập trung chuẩn bị các điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, đáp ứng yêu cầu khai thác trong giai đoạn mới.

Theo đó, VATM đã đánh giá mức độ sẵn sàng khai thác nhằm kiểm tra sự đồng bộ giữa các điều kiện khai thác, khả năng đáp ứng của hệ thống kỹ thuật và mức độ sẵn sàng của đội ngũ nhân viên; đồng thời rà soát các vấn đề có thể ảnh hưởng đến an toàn, tính liên tục và chất lượng dịch vụ khi đưa đường cất, hạ cánh mới vào sử dụng.

Các nội dung rà soát tập trung vào hồ sơ, tài liệu hướng dẫn và quy trình khai thác; hệ thống trang thiết bị phục vụ điều hành bay; tổ chức nhân lực và công tác huấn luyện; phương án phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị liên quan; công tác quản lý sự thay đổi, nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro và triển khai biện pháp giảm thiểu được gắn với từng nội dung chuẩn bị, qua đó bảo đảm những thay đổi được xem xét đầy đủ cả về kỹ thuật, khai thác và yếu tố con người.

Sau đánh giá mức độ sẵn sàng khai thác, VATM tiếp tục chỉ đạo rà soát các nội dung cần hoàn thiện, tổng hợp kết quả khắc phục kèm hồ sơ, tài liệu chứng minh và đánh giá tổng thể khả năng đáp ứng trước khi khai thác chính thức, giúp các đơn vị kiểm tra lại từng điều kiện, thống nhất phương án thực hiện và chủ động chuẩn bị cho giai đoạn chuyển đổi.

Tại Cảng hàng không Phù Cát, VATM kiểm tra, đánh giá bao quát từ tài liệu, quy trình, điều kiện vận hành trang thiết bị đến công tác huấn luyện nhân viên không lưu, kỹ thuật và quan trắc khí tượng; đồng thời xem xét các biện pháp kiểm soát rủi ro và tổ chức giám sát an toàn trong quá trình khai thác.

Với đặc thù có hoạt động bay dân dụng và quân sự, yêu cầu phối hợp, hiệp đồng được đặt ở vị trí trọng tâm, lãnh đạo VATM nhấn mạnh khi đưa đường cất, hạ cánh số 2 vào sử dụng, các lực lượng cần thống nhất nhận thức về cấu hình sân bay, đường cất, hạ cánh sử dụng, tuyến lăn và phương án tổ chức hoạt động bay. Những thay đổi này đòi hỏi thông tin phải được trao đổi rõ ràng, chính xác và xác nhận đầy đủ giữa các vị trí, đơn vị liên quan.

VATM cũng xây dựng các kịch bản sát với những nguy cơ có thể phát sinh trong giai đoạn đầu khai thác, gồm tàu bay lăn, tiếp cận nhầm đường cất, hạ cánh và tình huống đường cất, hạ cánh mới tạm thời không khai thác được, cần chuyển đổi phương án điều hành.

Thông qua các tình huống giả định, kíp trực thực hành nhận diện dấu hiệu bất thường, trao đổi thông tin, lựa chọn phương án xử lý và phối hợp với lực lượng quân sự, đơn vị khai thác cảng cùng các đầu mối liên quan. Nội dung diễn tập chú trọng khả năng duy trì nhận thức tình huống, kiểm tra việc nhắc lại huấn lệnh, xác nhận đúng đường cất, hạ cánh và thống nhất thứ tự hoạt động khi có nhiều lực lượng cùng tham gia.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, VATM sẵn sàng cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay an toàn, liên tục, hiệu quả với chất lượng tốt nhất, đồng thời phối hợp giám sát chặt chẽ giai đoạn đầu khai thác.

Qua đó, Tổng công ty góp phần phát huy hiệu quả hạ tầng mới, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không và phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, trong đó có công tác phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc./.