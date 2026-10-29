Đường băng số 2 Phú Quốc đi vào khai thác: Thi công thần tốc, đạt chuẩn quốc tế

Sáng 29/10/2026, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (Mã IATA: PQC) chính thức đưa đường cất hạ cánh (CHC) số 2 dài 3.300 m vào khai thác sau 8 tháng thi công. 07:05, chuyến bay 9G1955 của Sun PhuQuoc Airways hạ cánh, trở thành chuyến bay thương mại đầu tiên trên đường CHC mới, bước tiến quan trọng trong lộ trình đưa PQC vận hành song song hai đường CHC cùng nhà ga hành khách T2 từ tháng 5/2027, sẵn sàng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Tám tháng kiến tạo đường băng chuẩn quốc tế

Đường CHC số 2 dài 3.300 m, rộng 45 m, đạt tiêu chuẩn Code E của ICAO, được trang bị hệ thống hạ cánh chính xác ILS/DME và đèn hiệu CAT II, có khả năng tiếp nhận các dòng tàu bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350, Boeing 777 và tàu bay Code F.

Công trình được Sun Group phối hợp cùng hơn 20 nhà thầu, đơn vị tư vấn triển khai trong điều kiện biển đảo khắc nghiệt, thời tiết thất thường, vật tư chủ yếu vận chuyển bằng đường biển, nhân công khan hiếm và giá nhiên liệu tăng cao. Trong khi sân bay vẫn hoạt động với sản lượng chuyến bay tăng khoảng 45% so với cùng kỳ, hơn 6.000 kỹ sư, công nhân trên toàn dự án làm việc theo ba ca, bốn kíp để bảo đảm tiến độ. Đường CHC trải qua bốn lớp kiểm tra, đánh giá và bay hiệu chuẩn trước khi được chấp thuận khai thác, thể hiện năng lực tổ chức thi công đồng thời đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật và an toàn.

Ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, chia sẻ: “Kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam và UBND tỉnh An Giang; sự quyết tâm của Sun Group cùng các nhà thầu, đặc biệt là Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC; và trên hết là nỗ lực bền bỉ của đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam trên công trường.”

Hoàn thiện hệ thống hai đường cất hạ cánh, tăng năng lực phục vụ APEC

Sau khi đường CHC số 2 đi vào khai thác, PQC sẽ tạm đóng đường CHC số 1 hiện hữu để nâng cấp chiều dài từ 3.000 m lên 3.500 m và mở rộng tổng chiều rộng lên 75 m, gồm 45 m mặt đường bê tông và lề đường nhựa rộng 15 m mỗi bên. Sau nâng cấp, đường CHC số 1 đủ điều kiện tiếp nhận các tàu bay thân rộng Code F như Boeing B747-8F và Airbus A380-800. Trong khoảng sáu tháng thi công đường CHC số 1, toàn bộ hoạt động cất hạ cánh được chuyển sang đường CHC số 2, bảo đảm khai thác thông suốt lịch bay mùa Đông 2026/2027, khi tần suất chuyến bay dự kiến tăng khoảng 34%. Đường CHC số 1 dự kiến trở lại hoạt động từ tháng 5/2027.

Khi hai đường CHC cùng vận hành, PQC sẽ gia tăng năng lực phục vụ giờ cao điểm, nâng cao tính linh hoạt và duy trì khai thác ngay cả khi một đường CHC cần bảo trì hoặc phát sinh tình huống bất thường. Đường CHC số 1 sau nâng cấp cũng giúp khai thác hiệu quả hơn các chuyến bay đường dài bằng tàu bay thân rộng tới châu Âu, Trung Đông và Đông Bắc Á. Trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, cấu hình này cho phép tiếp nhận đồng thời các chuyến chuyên cơ, thuê chuyến và thương mại.

Ông Nguyễn Bá Quân cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng phương án vận hành đồng bộ giữa các đường cất hạ cánh với hệ thống đường lăn, sân đỗ, nhà ga hành khách T2, nhà ga VIP và sân đỗ VIP, bảo đảm khả năng tiếp nhận, phục vụ an toàn, thông suốt các loại tàu bay thân rộng hiện đại; qua đó đáp ứng yêu cầu khai thác thường xuyên cũng như phục vụ các chuyến bay chuyên cơ trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.”

Nhà ga T2 tăng tốc hoàn thiện, hướng tới chuẩn vận hành quốc tế

Nhà ga hành khách T2 cũng đang được Sun Group gấp rút hoàn thiện, dự kiến đưa vào khai thác cùng thời điểm đường CHC số 1 trở lại hoạt động vào tháng 5/2027. Do CPG Consultants (Singapore) thiết kế, lấy cảm hứng từ hình tượng phượng hoàng lửa, nhà ga kết hợp kiến trúc biểu tượng với các công nghệ hiện đại như sinh trắc học, xử lý hành lý tự động, quầy làm thủ tục tự phục vụ và hệ thống quản lý sân bay tổng thể.

Theo thỏa thuận hợp tác chiến lược ký ngày 21/3/2026, Changi Airports International (CAI) sẽ tham gia quản lý, vận hành PQC, hỗ trợ chuẩn bị khai thác, tối ưu hiệu quả vận hành và phát triển kết nối hàng không quốc tế, dịch vụ phi hàng không theo chuẩn mực quốc tế.

Giai đoạn 1, PQC hướng tới công suất 24 triệu lượt khách mỗi năm, có thể mở rộng lên 50 triệu lượt trong dài hạn. Năm 2027, sân bay dự kiến đón khoảng 13,5 triệu lượt khách, trong đó hơn một nửa là khách quốc tế. Hệ thống hai đường CHC cùng nhà ga T2 sẽ là nền tảng để PQC phục vụ APEC 2027, mở rộng kết nối quốc tế và từng bước trở thành “sân bay điểm đến” tích hợp đầu tiên của Việt Nam.