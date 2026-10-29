Đường băng 3.300m tại Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên sau 8 tháng thi công thần tốc

Ngày 29.10, đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (tỉnh An Giang), chính thức đi vào khai thác thương mại. Công trình dài 3.300m, rộng 45m, do Tập đoàn Sun Group đầu tư hoàn thành sau 8 tháng thi công, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình mở rộng sân bay trước thềm APEC 2027.

Chuyến bay 9G1955 của Sun PhuQuoc Airways từ TP.HCM hạ cánh xuống đường băng số 2 ở sân bay Phú Quốc

Theo đó, vào lúc 7 giờ 5 phút, chuyến bay 9G1955 của Sun PhuQuoc Airways từ TP.HCM hạ cánh xuống đường băng số 2, trở thành chuyến bay thương mại đầu tiên. Sự kiện mở ra giai đoạn vận hành đường băng mới, sau quá trình xây dựng, kiểm tra kỹ thuật và bay hiệu chuẩn.

Tàu bay của Sun PhuQuoc Airways chạm bánh xuống đường băng mới. Đây là công trình đạt tiêu chuẩn Code E của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO), có khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như: Boeing 787, Airbus A350 và Boeing 777, tạo điều kiện mở rộng mạng bay quốc tế đến Phú Quốc.

Việc đưa đường băng số 2 vào khai thác giúp sân bay Phú Quốc duy trì hoạt động trong thời gian nâng cấp đường băng hiện hữu, đặc biệt khi tần suất chuyến bay mùa đông 2026 - 2027 dự kiến tăng khoảng 34%.

Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tặng hoa chúc mừng các thành viên tổ bay

Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc Nguyễn Bá Quân cho biết, kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng, quyết tâm của Sun Group cùng các nhà thầu; đặc biệt là sự nỗ lực của Tổng Công ty Xây dựng công trình hàng không ACC và đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam.

Để hoàn thành đường băng trong 8 tháng, Sun Group phối hợp với hơn 20 nhà thầu thi công trong điều kiện biển đảo nhiều thách thức. Vật tư chủ yếu vận chuyển bằng đường biển, thời tiết thất thường, nhân lực khan hiếm, trong khi sân bay vẫn duy trì hoạt động với sản lượng chuyến bay tăng khoảng 45% so với cùng kỳ.

Đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc chính thức được đưa vào khai thác thương mại

Trên toàn dự án mở rộng sân bay, hơn 6.000 kỹ sư, công nhân được huy động làm việc theo ba ca, bốn kíp để bảo đảm tiến độ. Riêng đường băng số 2 phải trải qua các bước kiểm tra, đánh giá và bay hiệu chuẩn trước khi được chấp thuận khai thác, đáp ứng nghiêm ngặt về an toàn hàng không.

Triển khai nâng cấp đường cất hạ cánh số 1 hiện hữu từ 3.000m lên 3.500m ở sân bay Phú Quốc

Sau khi đường băng số 2 hoạt động, đường cất hạ cánh số 1 hiện hữu sẽ được nâng cấp từ 3.000m lên 3.500m, mở rộng tổng chiều rộng lên 75m, hướng tới tiếp nhận các dòng tàu bay Code F như Airbus A380-800 và Boeing 747-8F.

Dự kiến từ tháng 5.2027, sân bay vận hành song song hai đường cất hạ cánh, nâng cao năng lực điều phối và phục vụ các chuyến bay trong Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Đường băng số 2 cùng hệ thống đường lăn, sân đỗ, nhà ga T2 và nhà ga VIP là những hạng mục trọng điểm trong dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Giai đoạn đầu, sân bay hướng tới công suất 24 triệu lượt hành khách mỗi năm, có thể mở rộng lên 50 triệu lượt khách trong dài hạn.

Hành khách ra đảo ngọc thông qua Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Theo ông Nguyễn Bá Quân cho hay, đơn vị đã xây dựng phương án vận hành đồng bộ giữa các đường cất hạ cánh với hệ thống đường lăn, sân đỗ, nhà ga hành khách T2, nhà ga VIP và sân đỗ VIP.

Về cơ bản sẽ bảo đảm khả năng tiếp nhận, phục vụ an toàn, thông suốt các loại tàu bay thân rộng hiện đại. Qua đó, đáp ứng yêu cầu khai thác thường xuyên, cũng như phục vụ các chuyến bay chuyên cơ trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2027.