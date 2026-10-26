Đường 991B kết nối cảng Cái Mép chạy đua nước rút để chạm đích vào tháng 12

Theo ghi nhận của PV, những ngày này trên công trường dự án đường 991B, đoạn từ QL51 đến hạ lưu cảng Cái Mép (TP.HCM), nhiều đoạn tuyến đã hoàn thành thảm bê tông nhựa, sơn vạch kẻ đường và đang được hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông.

Trong khi đó, ở những đoạn còn lại, công nhân cùng máy móc, thiết bị tiếp tục được huy động để thảm nhựa, hoàn thiện mặt đường, đẩy nhanh tiến độ thi công. Với sản lượng đạt hơn 97%, dự án đang bước vào giai đoạn nước rút, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trong tháng 12/2026.

Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), dự án đường 991B có hai gói thầu xây lắp chính là gói thầu số 36 và gói thầu số 37.

Tại gói thầu số 36, đoạn từ đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải đến cầu Mỏ Nhát, dài hơn 4,9km, hạng mục bê tông nhựa lớp dưới đã hoàn thành 100%. Trong khi đó, lớp bê tông nhựa hoàn thiện đạt hơn 75%.

Ở gói thầu số 37, đoạn từ đầu tuyến đến cầu Mỏ Nhát, dài hơn 4,7km, khối lượng thi công còn lại tập trung nhiều hơn tại phần đường và nút giao QL51. Đến nay, các hạng mục nền đường, xử lý nền đường, đắp đất chọn lọc và cấp phối đá dăm cơ bản hoàn thành. Khối lượng đá dăm gia cố xi măng đạt hơn 90%, trong khi thảm bê tông nhựa lớp dưới đã triển khai được khoảng 2,7km.

Đối với các công trình cầu, cầu vượt QL51 và cầu Rạch Tre đã hoàn thành toàn bộ khối lượng theo kế hoạch. Giá trị sản lượng xây lắp gói thầu số 37 đạt khoảng 92%.

Theo Ban Giao thông, trong quá trình triển khai, dự án gặp nhiều khó khăn tác động trực tiếp đến tiến độ và chi phí xây dựng. Trong giai đoạn 2020-2021, dịch Covid-19 ảnh hưởng đáng kể đến việc tổ chức thi công. Đến năm 2022, giá nhiều loại vật liệu xây dựng như cát, đá, thép tăng mạnh, làm gia tăng áp lực tài chính đối với các nhà thầu.

Bước sang năm 2026, khó khăn tiếp tục phát sinh khi nguồn cung đất đắp, cấp phối đá dăm phục vụ thi công nền đường, mặt đường chưa đáp ứng thuận lợi nhu cầu. Cùng với đó, biến động giá nhiên liệu, đặc biệt là dầu diesel, khiến chi phí vận hành máy móc, thiết bị và tổ chức thi công tăng lên, ảnh hưởng đến việc triển khai các hạng mục còn lại.

Trước tình hình này, các nhà thầu đang khẩn trương trình duyệt nguồn vật liệu phục vụ những công việc tiếp theo, trong đó có đá dăm gia cố xi măng và bê tông nhựa. Theo Ban Giao thông, giá dầu đã ổn định hơn so với giai đoạn biến động trước đó, tạo điều kiện để các đơn vị chủ động hơn trong việc tính toán chi phí và tổ chức thi công.

Để bù đắp khối lượng còn lại, Ban Giao thông tiếp tục đôn đốc các nhà thầu tập trung nguồn lực tài chính, vật tư, nhân lực và thiết bị. Đồng thời, bổ sung các mũi thi công, xây dựng phương án làm việc 3 ca, 4 kíp nhằm tận dụng tối đa thời gian, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Anh Nguyễn Văn An, công nhân thi công tại dự án chia sẻ: "Anh em công nhân đang làm ngày, làm đêm để tăng sản lượng, sớm đưa tuyến đường hoàn thành, phục vụ phương tiện lưu thông thuận lợi ra vào cảng".

Dự án đường 991B do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư, thuộc nhóm A, công trình cấp I, có tổng chiều dài khoảng 9,73km, đi qua địa bàn phường Tân Hải và Tân Phước, TP.HCM.

Khi hoàn thành, đường 991B sẽ tạo thêm trục vận chuyển thuận lợi cho hàng hóa từ các khu công nghiệp, trung tâm logistics và Khu công nghiệp Long Sơn đến khu vực cảng biển. Tuyến đường đồng thời kết nối với đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải, QL51 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông phục vụ hoạt động khai thác cảng và vận chuyển hàng hóa trong khu vực.