Đường 418 sẽ về đích trong năm 2026 sau 8 năm dang dở

Chiều 1/10, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình bày Báo cáo tóm tắt Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết, dù Luật Đất đai 2024 có nhiều đổi mới, nhưng thực tiễn thi hành vẫn phát sinh vướng mắc. Việc sửa đổi Luật nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực đất đai phục vụ mục tiêu tăng trưởng “hai con số”.