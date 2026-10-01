Đường 418 sẽ về đích trong năm 2026 sau 8 năm dang dở
Dù chỉ còn khoảng gần 300m đường dang dở trên toàn tuyến nhưng dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 418 sau gần 8 năm triển khai với nhiều lần gia hạn thời gian hoàn thành vẫn chưa thể về đích. Nguyên nhân là do những vướng mắc trong công tác GPMB. Không để tình trạng chậm tiến độ kéo dài, UBND xã Phúc Thọ đã kiên quyết yêu cầu dự án phải hoàn thành ngay trong quý IV/2026.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/duong-418-se-ve-dich-trong-nam-2026-sau-8-nam-dang-do-420232.htm