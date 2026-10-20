Đường 25C đẩy nhanh thi công, nỗ lực thông xe tuyến chính cuối tháng 10

Những ngày giữa tháng 10, trên công trường đường 25C đoạn từ QL51 đến hương lộ 19, máy móc, thiết bị cùng công nhân được huy động thi công dàn trải toàn tuyến. Các hạng mục từ nền đường, móng đường đến thảm bê tông nhựa lần lượt được triển khai, từng bước hoàn thiện trục giao thông rộng 45m kết nối với khu vực sân bay Long Thành.

Theo ghi nhận tại công trường, các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại trên tuyến chính dài 2,65km. Hai gói thầu xây lắp do Tổng công ty Thành An và Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO thực hiện đã đạt khoảng 82% giá trị sản lượng.

Đến nay, toàn bộ hệ thống thoát nước dọc tuyến đã hoàn thành. Công tác đắp đất nền đường cũng đã hoàn tất, móng cấp phối đá dăm cơ bản hoàn thiện. Riêng lớp bê tông nhựa đã được thảm trên hơn 1,1km, các nhà thầu tiếp tục triển khai những đoạn còn lại để từng bước hoàn chỉnh kết cấu mặt đường.

Tại cầu Bà Ký, các hạng mục bản mặt cầu, gờ lan can và tay vịn đã hoàn thành. Trên tuyến chính, trọng tâm thi công hiện nay là hoàn thiện mặt đường, bảo đảm điều kiện để công trình thông xe theo kế hoạch.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Đồng Nai, mục tiêu đặt ra là thông xe tuyến chính vào ngày 31/10, sau đó hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào khai thác trong tháng 12/2026.

Tuy nhiên, nguồn cung bê tông nhựa chưa ổn định đang là một trong những khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Đây là vật liệu quan trọng trong giai đoạn hoàn thiện mặt đường, đòi hỏi các nhà thầu phải chủ động nguồn cung để tổ chức thi công liên tục.

Ban Quản lý dự án cho biết, việc sớm bảo đảm nguồn cung bê tông nhựa ổn định sẽ giúp các đơn vị tận dụng những ngày thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thảm nhựa, hướng đến mục tiêu thông xe tuyến chính đúng kế hoạch.

Dự án đường 25C đoạn từ QL51 đến hương lộ 19 có chiều dài 2,65km, tổng giá trị hai gói thầu xây lắp chính khoảng 287 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến giao hương lộ 19, thuộc xã Phước An; điểm cuối tiếp giáp QL51 tại Km 2+665,87, đồng thời kết nối liên thông với đường T1 để vào cổng số 1 sân bay Long Thành.

Đường 25C là một trong những tuyến giao thông góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối khu vực Long Thành và Nhơn Trạch. Trong bối cảnh sân bay Long Thành cùng nhiều dự án giao thông liên vùng được đầu tư, việc hoàn thiện các trục đường khu vực có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao năng lực lưu thông, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ bổ sung năng lực kết nối với QL51 và mạng lưới giao thông hiện hữu, tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và tiếp cận khu vực sân bay. Cùng với tuyến đường chính, các hạng mục như nút giao, hệ thống chiếu sáng, cây xanh và cầu Bà Ký được đầu tư đồng bộ, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực.

Minh Tuệ