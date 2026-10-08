Đường 10 làn xe và đại lộ phục vụ APEC 2027 dần lộ diện ở Phú Quốc

Trong mạng lưới giao thông phục vụ APEC 2027, tuyến ĐT.975 được xác định là trục giao thông huyết mạch, kết nối sân bay quốc tế Phú Quốc với khu vực trung tâm và quần thể Hội nghị - Triển lãm APEC. Dự án dài 19,26 km, lộ giới rộng 62 m, quy mô lên tới 10 làn xe. Khởi công từ tháng 9/2025, công trình đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu thông toàn tuyến trong quý II/2027.

Khác với các dự án mở rộng thông thường, ĐT.975 được quy hoạch theo mô hình trục giao thông đa phương thức hiện đại. Toàn bộ dải phân cách giữa được dành riêng cho tuyến đường sắt nhẹ đô thị (LRT).

Tuyến LRT dài khoảng 17,59 km khổ đường đôi. Trong đó có 14,81 km đi trên mặt đất, 0,78 km trên cao và khoảng 2 km đi ngầm qua khu lõi Trung tâm Hội nghị - Triển lãm APEC, giúp loại bỏ giao cắt cùng mức tại khu vực này.

Khi vận hành, hệ thống LRT sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay về cụm công trình Nam đảo còn khoảng 20 phút. Hiện các hạng mục hầm, cầu và nhà ga của tuyến đang được đẩy mạnh thi công, song song đó là công tác lắp đặt đường ray.

Ghi nhận thực tế trên công trường ĐT.975, phân đoạn dài khoảng 1,5 km từ ngã tư khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đến nút giao APEC đã cơ bản định hình.

Để bảo đảm tiến độ thảm bê tông nhựa hai bên tuyến từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, nhà thầu huy động tối đa nhân lực và máy móc thi công. Thay vì chỉ sử dụng khoảng 4 máy xúc như thông thường đối với đoạn tuyến dài vài trăm mét, đơn vị thi công tập trung tới 15 máy xúc, 40 xe ben chở đất, 10 xe ben chở cát cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân. Các kíp vận hành máy luân phiên làm việc từ sáng sớm đến đêm, hạn chế tối đa thời gian thiết bị ngừng hoạt động nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình.

Quá trình đào nền đường được kiểm soát chặt chẽ do bên dưới có nhiều tuyến cáp điện trung thế và đường ống cấp nước sinh hoạt. Trước mỗi đợt đào, các kỹ sư điện, nước phải phối hợp với lái máy và người dân địa phương xác định vị trí hệ thống hạ tầng ngầm, tránh gây hư hỏng, gián đoạn cấp điện, cấp nước trong quá trình thi công.

Thời tiết trên đảo diễn biến thất thường, mưa nhiều cộng với nền đất yếu khiến công trường thường xuyên ngập úng. Để bảo đảm tiến độ, đơn vị thi công phải liên tục bơm thoát nước, đồng thời tranh thủ những khoảng thời gian tạnh mưa để lu lèn, gia cố nền đường.

Tính đến tháng 9/2026, hạng mục hào kỹ thuật trên tuyến ĐT.975 hoàn thành khoảng 65% khối lượng; hệ thống thoát nước dọc và nền móng đường đạt gần 50%. Trong khi đó, 4 cây cầu trên tuyến đã hoàn thành hơn 55% khối lượng thi công.

Tiếp nối tuyến ĐT.975, Đại lộ APEC dài khoảng 3 km, kết nối ĐT.46 với ĐT.975, dẫn trực tiếp đến Trung tâm Hội nghị - Triển lãm APEC và Nhà biểu diễn đa năng. Tuyến đường có mặt cắt ngang rộng 68 m, quy mô 4-6 làn xe. Được định hướng trở thành trục giao thông phục vụ các hoạt động ngoại giao, Đại lộ APEC sẽ được lắp đặt hệ thống màn hình LED, bảng điện tử khổ lớn dọc tuyến và tại các nút giao, phục vụ trình chiếu hình ảnh, quảng bá đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Trên công trường Đại lộ APEC, các nhà thầu đang tập trung thi công vỉa hè, nền đường và hệ thống cấp thoát nước ngầm. Trong đó, hạng mục cống ngầm và nền móng chiếm khoảng 90% khối lượng công việc hiện tại. Đáng chú ý, cuối tuyến có hệ thống cống hộp 4 cửa quy mô lớn, với chiều dài mỗi bên hơn 800 m. Đơn vị thi công đặt mục tiêu hoàn thành hạng mục này trong tháng 10/2026, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện mặt đường, phấn đấu đưa toàn tuyến về đích trong quý II/2027.

Dự kiến hoàn thành đồng bộ trong quý II/2027, mạng lưới giao thông này không chỉ đáp ứng nhu cầu phục vụ Hội nghị APEC 2027 mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng kết nối đô thị Phú Quốc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và thay đổi diện mạo khu vực Nam đảo trong dài hạn.