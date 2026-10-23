Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Biology Letters, các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm với 6 con đười ươi tại hai cơ sở nghiên cứu động vật học nhằm tìm hiểu tác động của cảm xúc tích cực đến khả năng ghi nhớ và lựa chọn phần thưởng.

Đười ươi thích thức ăn gắn với tiếng cười của đồng loại. Ảnh: CC BY-SA 3.0

Trong thí nghiệm, đười ươi được huấn luyện tìm thức ăn giấu dưới các lớp vật liệu như rêu hoặc mùn cưa. Trước mỗi lần tìm kiếm, chúng được nghe tiếng đồng loại cười đùa hoặc âm thanh tự nhiên như tiếng gió.

Đến ngày thứ năm, khi được lựa chọn giữa hai bát đều chứa thức ăn, phần lớn đười ươi có xu hướng chọn bát sử dụng vật liệu từng gắn với tiếng cười. Trong đó, 4/6 cá thể thể hiện rõ sự ưu tiên này.

Tác giả chính của nghiên cứu cho rằng tiếng cười có thể tạo ra trạng thái cảm xúc tích cực, khiến đười ươi đánh giá cao hơn phần thưởng mà chúng nhận được.

Phát hiện này cho thấy quá trình học tập không chỉ phụ thuộc vào số lượng hay tần suất phần thưởng mà còn chịu ảnh hưởng từ trạng thái cảm xúc tại thời điểm tiếp nhận thông tin.

Các nhà nghiên cứu nhận định kết quả có thể mở ra hướng tìm hiểu mới về vai trò của cảm xúc đối với nhận thức ở động vật và con người, đặc biệt trong giáo dục, nơi tâm trạng tích cực có thể ảnh hưởng đến mức độ yêu thích và lựa chọn môn học của học sinh.