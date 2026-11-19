Một góc rừng U Minh Thượng.

Lúc đó, mỗi hộ dân được Nhà nước cấp 4ha đất và hỗ trợ vay vốn sản xuất. Nhà nước còn tiến hành nạo vét hơn 20 con kênh ngang, dọc để rửa phèn, mặn. Nhờ những chính sách và giải pháp này, chỉ trong thời gian ngắn, hàng ngàn hộ dân là gia đình chính sách, hộ nghèo, không đất sản xuất ở các địa phương khác đã đến định cư, phát triển sản xuất.

Ông Thái Hoàng Thủ, người dân vùng đệm U Minh Thượng cho biết năm 1992, sau khi giải ngũ, ông trở về nhận đất ở vùng đệm. Khi ấy, đất đai còn hoang hóa, lau sậy mọc um tùm, nhà cửa lụp xụp; không có đường mòn, người dân đi lại bằng xuồng chèo. Cuộc sống khó khăn nhưng mọi người luôn động viên nhau cần cù lao động, sản xuất để vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no.

Chuối là loại cây trồng nhiều nhất ở vùng đệm U Minh Thượng.

Những năm 2000 trở đi, UBND tỉnh Kiên Giang (cũ) triển khai Dự án phát triển kinh tế nông hộ vùng đệm U Minh Thượng. Hàng trăm tỷ đồng được đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hệ thống đê bao khép kín. Các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi trồng được mở, giúp trang bị, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người dân.

Từ đó, người dân vùng đệm đã biến những mảnh đất cằn cỗi thành những vùng sản xuất. Nhiều mô hình sản xuất như trồng mía, chuối, khóm, gừng, rau màu, nuôi cá đồng,... bắt đầu phát huy hiệu quả, cho sản lượng cao. Cuộc sống của người dân cũng bước sang trang mới.

Nhiều ngôi nhà tường kiên cố lần lượt mọc lên, thay dần những căn nhà lá lụp xụp trước đó; việc học hành của con em người dân nơi đây cũng được chăm lo chu đáo. Nhiều hộ còn sắm ô tô phục vụ đi lại, mua thêm đất sản xuất. Hiện nay, với các mô hình sản xuất kết hợp tôm - chuối - cá, sen - cá, màu - chuối - cá…, người dân vùng đệm có thu nhập bình quân từ 150 - 200 triệu đồng/ha/năm.

Nhiều hộ còn làm du lịch sinh thái dựa trên thế mạnh và sản vật địa phương, thu hút khá đông du khách đến tham quan, trải nghiệm, góp phần đưa hình ảnh vùng đất U Minh xa xôi đến gần hơn với bạn bè trong và ngoài tỉnh…

Đường sá ở vùng đệm U Minh Thượng được đầu tư khép kín, giúp việc đi lại và giao thương thuận lợi, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Người dân vùng đệm U Minh Thượng cần cù lao động, phát triển kinh tế.

Sản vật của vùng đệm U Minh Thượng.

Người dân vùng đệm nuôi cá rô phi đơn tính, ốc bươu đen để phát triển kinh tế.

Nhiều hộ dân còn trồng nho để làm du lịch sinh thái, phục vụ du khách.

Nhờ cần cù lao động, nhạy bén trong phát triển sản xuất, nhiều hộ dân vùng đệm U Minh Thượng có cuộc sống sung túc, ấm no.