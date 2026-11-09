Dưới sườn đồi nứt dài hơn 200m, 100 người dân mong sớm được di dời

Mưa xuống, cả nhà chỉ lo chạy thoát thân

Ngày 9/11, ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết, địa phương đã trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ để triển khai di dời, tái định cư cho 28 hộ với 100 nhân khẩu tại thôn Ba Khen, nơi đang đối mặt nguy cơ sạt lở đất.

Người dân thôn Ba Khen (xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn sống dưới sườn đồi nứt gãy hơn 200m, thấp thỏm chờ được di dời đến nơi an toàn.

Tại thôn Ba Khen, vết nứt xuất hiện từ năm 2024, kéo dài hơn 200m, uốn lượn dọc sườn đồi. Nhiều vị trí đất sụt sâu từ 1-2m, hình thành những bậc đất lộ thiên ngay phía trên khu dân cư.

Tại đây, nhiều hộ dân sống gần vết nứt thường xuyên đối mặt với nỗi bất an sạt lở vào mùa mưa bão. Do điểm sạt lở kéo dài và nguy hiểm, người dân phải sẵn sàng rời nhà khi trời mưa.

Nhà anh A Mân nằm cách khu vực nứt gãy chỉ khoảng 5m. Khoảng cách quá gần khiến gia đình anh không dám chủ quan, nhất là những ngày trời chuyển mưa. Trong nhà, các vật dụng thiết yếu luôn được chuẩn bị sẵn để có thể mang theo khi phải sơ tán khẩn cấp.

Không riêng gia đình anh Mân, những đêm mưa lớn cũng trở thành nỗi ám ảnh với các hộ dân ở đây. Nhiều gia đình vì lo căn nhà không đủ vững chãi, nên đã dùng dây thừng buộc chặt các thanh gỗ, chằng néo cột kèo.

Người dân lo lắng vì sườn đồi phía sau khu dân cư xuất hiện vết nứt dài hơn 200m, có nhà chỉ cách 5m.

Theo ông A Nguyệt, Bí thư Chi bộ thôn Ba Khen, nền đất dưới chân đồi chủ yếu là bùn lầy, mềm nhão, dễ sụt trượt khi ngấm nước. Từ đầu tháng 7, đã có 8 hộ dân chủ động rời khỏi nhà, dựng lều tạm tại khu vực cách đó khoảng 300m để tránh nguy hiểm.

Tuy nhiên, cuộc sống trong những căn lều chỉ là giải pháp tạm thời. Người dân mong sớm được chuyển đến khu tái định cư an toàn, không còn phải thấp thỏm mỗi khi mùa mưa đến.

Đã chọn nơi tái định cư nhưng còn thiếu kinh phí

Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri cho biết, chính quyền xã đã rà soát toàn bộ 28 hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm, đồng thời xây dựng phương án di dời theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Địa phương sẵn sàng lực lượng và phương án sơ tán, bảo đảm có thể đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng, địa phương đã cắm biển cảnh báo, khoanh vùng những vị trí có nguy cơ sạt lở, thường xuyên kiểm tra thực địa và theo dõi diễn biến mưa để chủ động ứng phó.

Theo ông Quang, hiện nay, người dân đã lựa chọn vị trí để chuyển đến nơi ở mới. Dù các giải pháp ứng phó tại chỗ được triển khai quyết liệt, việc đảm bảo an toàn lâu dài cho 28 hộ dân thôn Ba Khen vẫn gặp nhiều khó khăn do hạn chế về kinh phí.

Do đó, chính quyền xã đã trình UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét hỗ trợ kinh phí tái định cư để triển khai di dời các hộ dân đến nơi ở an toàn, sớm ổn định cuộc sống.

Trong lúc chờ nguồn kinh phí tái định cư, địa phương tiếp tục chuẩn bị lực lượng và phương án sơ tán, bảo đảm có thể đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, tuyệt đối không chờ đến khi xảy ra sạt lở mới tổ chức sơ tán.

Với 100 người dân thôn Ba Khen, mong mỏi lớn nhất lúc này vẫn là sớm có nơi ở mới an toàn, thay vì tiếp tục sống dưới sườn đồi nứt gãy và thấp thỏm chờ những trận mưa lớn.

Dự báo mưa lớn ở Quảng Ngãi những ngày tới Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, các xã ven biển, đồng bằng và miền núi phía Đông Bắc tỉnh có khả năng ghi nhận lượng mưa 300-500mm. Các xã còn lại ở khu vực phía Đông có lượng mưa dự báo từ 150-350mm. Trước nguy cơ mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND, yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và chủ động sơ tán người dân khỏi những ngôi nhà không bảo đảm an toàn. Các địa phương phải bố trí lực lượng theo dõi, cảnh giới khu vực nguy hiểm, chuẩn bị phương tiện, hậu cần và địa điểm sơ tán để không bị động khi mưa lũ xảy ra.

Di Linh