Dưới mái trường mang tên anh hùng liệt sĩ

Xin bắt đầu từ ngôi trường mang tên Lê Thế Hiếu ở xã Cam Lộ (vừa nhập vào trường THPT Cam Lộ). Lê Thế Hiếu là nhà cách mạng, Chủ tịch Mặt trận Liên Việt tỉnh Quảng Trị sau Cách mạng Tháng Tám 1945. Ông hy sinh vào năm 1947 trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tên ông đã được đặt cho một ngôi trường ở vùng Cùa-Trường THPT Lê Thế Hiếu.

Nhà giáo Thái Quốc Khánh, nguyên Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngay trong khuôn viên của trường đã xây dựng một nơi tưởng niệm nhà cách mạng, liệt sĩ Lê Thế Hiếu. Trong các buổi chào cờ đầu tuần, các thầy giáo, cô giáo thường kể về tấm gương nhà cách mạng Lê thế Hiếu để giáo dục truyền thống yêu nước cho các em học sinh.

Chính ở sân trường này, chúng tôi đã tổ chức trang trọng buổi lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa và mời các cựu chiến binh Gạc Ma ở trong và ngoài tỉnh đến nói chuyện về những tấm gương anh dũng chiến đấu bảo vệ biển đảo. Chính những buổi sinh hoạt truyền thống như thế góp phần thôi thúc thầy trò nhà trường phấn đấu dạy và học, tu dưỡng đạo đức để xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Giáo viên, học sinh Trường tiểu học và THCS Vĩnh Tú tìm hiểu về tấm gương anh hùng Trần Công Ái-người con ưu tú, chiến sĩ cách mạng kiên trung của quê hương Vĩnh Linh - Ảnh: P.X.D

Trường Lê Thế Hiếu được thành lập trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đào tạo nên những nhà khoa học, như: GS.TS Hồ Sĩ Thoảng, nhà báo Trần Trọng Tốn, nguyên Tổng Biên tập báo Quảng Trị... Sau này, trong nhiều năm liền, thành tích của Trường THPT Lê Thế Hiếu được ngành Giáo dục và Đào tạo ghi nhận.

Anh Trần Đức, một cựu học sinh của Trường THPT Lê Thế Hiếu chia sẻ: “Chúng tôi rất nhớ những bài học về lòng tri ân, về sự biết ơn các anh hùng liệt sĩ, những người có công với quê hương đất nước để sống và làm việc xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha anh”.

Trường tiểu học Trần Thị Tâm (nay là Trường tiểu học Cam Lộ) cũng là một đơn vị có nhiều nỗ lực vươn lên trong công tác giáo dục. Cô giáo Đào Thị Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho hay: “Trường rất chú trọng giáo dục truyền thống tốt đẹp cho học sinh, trong đó có đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Bên cạnh những hoạt động tại khuôn viên trường, chúng tôi còn tạo điều kiện cho học sinh đi tham quan các di tích lịch sử cách mạng ở địa phương, như: Nhà Tằm Tân Tường, Di tích Cao điểm 241…, qua đó giúp các em để hiểu hơn về truyền thống cách mạng của quê hương. Trong những năm qua, trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm học 2024-2025 trường đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, được huyện Cam Lộ (cũ) khen thưởng; năm học 2025-2026 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Hiện trường đang đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen vì đã đạt những thành tích xuất sắc ”.

Trường tiểu học và THCS Vĩnh Tú (vừa mới nhập thành trường THCS Vĩnh Hoàng), thuộc xã Vĩnh Hoàng (tiền thân là Trường tiểu học và THCS Trần Công Ái).

Trong khuôn viên nhà trường có tấm bia ghi lại tấm gương anh hùng của nhà cách mạng Trần Công Ái. Các buổi chào cờ đầu tuần hay những giờ học ngoại khóa là dịp để thầy trò tìm hiểu về là người con ưu tú, chiến sĩ cách mạng kiên trung của quê hương Vĩnh Linh.

Thầy giáo Nguyễn Văn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Hoàng cho biết : "Phát huy truyền thống ngôi trường từng mang tên liệt sĩ Trần Công Ái, thầy trò chúng tôi đã không ngừng phấn đấu dạy tốt và học tốt. Nhiều năm liền trường được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Liên đội của trường vừa được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen vì đạt được những thành tích xuất sắc; học sinh của trường cũng đạt thành tích tốt trong học tập, tỉ lệ thi đỗ vào các trường THPT đạt cao.

Dưới mái trường mang tên các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ thầy và trò luôn tự hào khắc ghi truyền thống yêu nước và không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện. Từ những hoạt động tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, ngọn lửa tri ân được thắp sáng trong các thế hệ học trò của các trường, góp phần bồi đắp bản lĩnh, ý chí và tình yêu Tổ quốc cho thế hệ tương lai của quê hương.