Ngày 22/11, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam 9 đối tượng trong số này.

Công an khởi tố 10 đối tượng đuổi đánh, đâm chém nhau trước quán karaoke. Ảnh: CACC

Trước đó, vào 0h ngày 19/11, tại khu vực trước cửa quán karaoke 05 (phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La), hai nhóm người (một nhóm 7 và một nhóm 3 người) xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại trong quá trình đi hát.

Hai nhóm lao vào xô xát, hò hét, đuổi đánh nhau và sử dụng dao cùng nhiều hung khí nguy hiểm để đâm, chém đối phương ngay tại khu vực công cộng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Hậu quả, một người bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện, một số người khác bị thương nhẹ.

9 bị can bị bắt tạm giam để điều tra, làm rõ vụ án "Gây rối trật tự công cộng". Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an phường Tô Hiệu nhanh chóng vào cuộc xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc. Đến ngày 21/11, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam các đối tượng liên quan.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.