Dưới cờ Đảng - Lai Châu vững bước đi lên

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề để tỉnh tăng tốc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và cụ thể hóa những chủ trương, định hướng chiến lược của Trung ương, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động trước thời cơ, vững vàng trước khó khăn, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để tổ chức thực hiện.

Chủ đề công tác năm “Tăng cường kỷ cương, đổi mới sáng tạo, chủ động thích ứng, đột phá phát triển” được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cụ thể hóa thành những nhiệm vụ sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới theo phương châm 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”. Từ đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và đối ngoại được triển khai đồng bộ, quyết liệt, tạo những chuyển biến và kết quả quan trọng, nổi bật.

Đồng chí Lò Văn Biên - Bí thư Đảng uỷ xã Mường Khoa chia sẻ: Thời gian qua, Đảng bộ xã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và đưa ra những giải pháp phù hợp. Trong nông nghiệp, tập trung đánh thức các thế mạnh của địa phương; tiếp tục sản xuất theo hướng thâm canh, nâng cao chất lượng chè nguyên liệu, thu hút đầu tư chè thành phẩm để tăng giá trị cây chè. Cùng với thu hút đầu tư, xã phát huy mọi nguồn lực phát triển hạ tầng, đẩy mạnh giao thương.

Bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh ghi nhận những chuyển biến toàn diện, kinh tế duy trì đà tăng trưởng, hạ tầng được quan tâm đầu tư, giáo dục, y tế và an sinh xã hội có nhiều dấu ấn. Tỉnh hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; chủ động phòng, chống, khắc phục thiên tai, ổn định dân cư sau thiên tai… Đặc biệt, tỉnh quyết liệt chuẩn bị triển khai các dự án trọng điểm, nhất là cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13)-công trình có ý nghĩa chiến lược, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, kết nối du lịch và thu hút các tập đoàn lớn đầu tư. Bên cạnh đó đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Sâm Lai Châu - Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc” góp phần khẳng định thương hiệu, giá trị của sâm Lai Châu. Với trên 150ha trồng sâm Lai Châu hiện nay, tỉnh đặt mục tiêu đạt 3.000ha vào năm 2030, đẩy mạnh ứng dụng khoa học để quản lý giống và truy xuất nguồn gốc. Phát triển chuỗi giá trị từ nguồn gen, vùng trồng đến chế biến sâu, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới.

Ông Tống Văn Sơ (đảng viên 55 năm tuổi Đảng ở thôn 8, xã Bum Tở) chia sẻ: “Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi biết Lai Châu đã đạt nhiều kết quả đáng mừng trong lĩnh vực giáo dục, y tế”. Theo ông, việc hoàn thành sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục theo đúng tiến độ, phù hợp thực tiễn, đưa số cơ sở còn 194, giảm 141 cơ sở đã tạo điều kiện để nguồn lực được tập trung, nâng cao chất lượng dạy và học. Đặc biệt, 5 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới khởi công năm 2025 cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng; 6 trường tiếp tục được triển khai trong năm 2026, mở thêm cơ hội học tập cho con em vùng khó.

Cùng với đó, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực; tỉnh hoàn thành khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí sớm hơn 3 tháng so với yêu cầu của Trung ương. “Những kết quả ấy khiến chúng tôi rất phấn khởi, càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng” - ông Sơ bày tỏ.

Những kết quả nổi bật trong 9 tháng đầu năm: tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,62%, đứng thứ 15/34 tỉnh, thành phố và thứ 4/9 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ gần 9.000 tỷ đồng, tăng 16,5%; du lịch đón hơn 1,52 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 1.332 tỷ đồng… đang tạo thêm động lực để Lai Châu tăng tốc trong chặng đường cuối năm với yêu cầu cao hơn về quyết tâm và hành động.

Trong quá trình phát triển của tỉnh có những đóng góp của lớp thanh niên, anh Tòng Văn Cương - Bí thư Đoàn xã Tân Uyên chia sẻ: Phát huy vai trò xung kích của thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào các hoạt động của địa phương: hăng hái lên đường xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và có nhiều đóng góp thiết thực trong chuyển đổi số, an sinh xã hội.

Hiện nay, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đang quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026; trong đó, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao thu nhập và giảm nghèo. Tỉnh tiếp tục khai thác hiệu quả các dư địa tăng trưởng, nhất là công nghiệp năng lượng, khai khoáng, vật liệu xây dựng, chăn nuôi tập trung, cây dược liệu, thương mại, dịch vụ, du lịch; đồng thời, tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư có khả năng hoàn thành, sớm tạo năng lực sản xuất mới. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, phấn đấu thu ngân sách năm 2026 tăng ít nhất 10% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Với sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng bộ tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và đồng thuận của nhân dân, Lai Châu đang dồn sức về đích, tạo nền tảng vững chắc cho năm 2027 và những năm tiếp theo.