Được vinh danh, Mbappe có thoát được 'dớp' Quả bóng Vàng?

Tiền đạo 27 tuổi được độc giả tạp chí Pháp Onze Mondial bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2025-2026.

Thống kê cho thấy, Mbappe nhận được 48,2% số phiếu bầu, bỏ xa 2 ngôi sao PSG là Joao Neves (11,9%) và Khvicha Kvaratskhelia (10,8%). Đây cũng là lần đầu chân sút Real Madrid giành danh hiệu Onze d'Or.

Tuy nhiên, danh hiệu vừa nhận có thể khiến Mbappe thêm nỗi lo. Thực tế, trong 8 kỳ gần nhất mà cả Onze d'Or và Quả bóng Vàng được trao, chỉ 3 cầu thủ giành được cả 2 danh hiệu trong cùng năm. Trong khi đó, 5 trường hợp còn lại đều phải ngậm ngùi nhìn người khác bước lên bục vinh quang.

Kylian Mbappe lần đầu nhận danh hiệu Onze d'Or 2026 sau khi giành 48,2% số phiếu bầu từ độc giả tạp chí Onze Mondial. Ảnh: Onze Mondial.

Cái ‘dớp’ ấy bắt đầu từ năm 2018, khi Lionel Messi đoạt Onze d'Or nhưng Quả bóng Vàng năm ấy lại thuộc về Luka Modric. Tiền vệ Croatia được vinh danh sau khi cùng Real Madrid vô địch Champions League và đưa đội tuyển quốc gia vào chung kết World Cup.

Một năm sau, Sadio Mane cũng rơi vào cảnh tương tự. Tiền đạo Senegal được độc giả Onze Mondial lựa chọn nhờ mùa giải xuất sắc cùng Liverpool, nhưng người giành Quả bóng Vàng 2019 lại là Messi.

Đến năm 2021, Karim Benzema tiếp tục trở thành nạn nhân của sự trùng hợp khó tin. Chân sút người Pháp nhận Onze d'Or, nhưng phải chứng kiến Messi lần thứ 7 đoạt Quả bóng Vàng sau chức vô địch Copa America cùng tuyển Argentina.

Phải sang năm 2022, Benzema mới phá được cái ‘dớp’ khi giành cả 2 danh hiệu. Mùa giải ấy, tiền đạo Real Madrid ghi 44 bàn trên mọi đấu trường, góp công giúp đội bóng Hoàng gia vô địch La Liga và Champions League.

Nỗi buồn sau đó lại tiếp tục đến với những người kế nhiệm nhận giải Onze d'Or. Năm 2023, Erling Haaland đoạt Onze d'Or sau mùa ghi 52 bàn, giúp Man City giành cú ăn ba lịch sử. Tuy nhiên, tiền đạo Na Uy vẫn về nhì trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng, sau Messi.

Đến năm 2024, Vinicius Junior cũng nếm trải cảm giác tương tự. Ngôi sao Brazil được vinh danh tại Onze d'Or sau khi cùng Real Madrid vô địch La Liga và Champions League, nhưng bất ngờ thua Rodri trong cuộc đua Quả bóng Vàng.

Mãi đến năm 2025, hai giải thưởng mới tìm được tiếng nói chung khi Ousmane Dembele cùng lúc được xướng tên.

Tính từ năm 2017, chỉ Cristiano Ronaldo (2017), Benzema (2022) và Dembele (2025) hoàn tất cú đúp danh hiệu sau khi nhận Onze d'Or. Năm 2020, cả hai giải đều bị hủy vì đại dịch Covid-19.

Onze d'Or do độc giả Onze Mondial bình chọn, còn Quả bóng Vàng được quyết định bởi các nhà báo quốc tế, với những tiêu chí đánh giá riêng.

Về phần mình, Mbappe vẫn có cơ sở để tự tin đoạt cú đúp danh hiệu năm nay. Mùa 2025-2026, tiền đạo sinh năm 1998 giành Vua phá lưới La Liga với 25 bàn và Champions League với 15 pha lập công.

Tại World Cup 2026, dù tuyển Pháp chỉ đứng thứ 4, đội trưởng Les Bleus vẫn đoạt Chiếc giày vàng với 10 bàn và 4 kiến tạo. Anh đồng thời nâng tổng thành tích lên 22 bàn sau 22 trận qua 3 kỳ World Cup, lập kỷ lục ghi bàn trong lịch sử giải đấu, vượt Messi (21 bàn) và Miroslav Klose (16 bàn).

"Tôi muốn cảm ơn những người đã bỏ phiếu cho mình. Được ghi nhận như thế này là điều rất ý nghĩa", Mbappe chia sẻ khi nhận giải Onze d'Or.

Ngôi sao Real Madrid còn hài hước ví von bản thân không hẳn là một con tắc kè hoa, mà giống một công dân toàn cầu hơn, nhờ khả năng thích nghi với những môi trường và nền văn hóa khác nhau.

Liệu tiền đạo người Pháp sẽ nối bước Ronaldo, Benzema và Dembele, hay gia nhập nhóm 5 ngôi sao phải ngậm ngùi nhìn người khác đăng quang? Câu trả lời sẽ có tại lễ trao Quả bóng Vàng 2026 ở London - Anh lúc 3h ngày 27/10 (giờ Hà Nội).