Được ví như 'nữ hoàng' trái cây miền Tây, loại quả đặc sản Đồng Tháp này khiến nhiều người nhớ mãi

Vú sữa Lò Rèn từ lâu được xem là một trong những loại trái cây đặc trưng của miền Tây. Sự kết hợp giữa hình thức bắt mắt, hương vị dễ ăn và giá trị kinh tế giúp loại quả này được nhiều người gọi là “nữ hoàng” của trái cây vùng sông nước.

Khi thưởng thức, người ăn thường bóp nhẹ lớp vỏ căng bóng để phần dịch trắng đục bên trong tiết ra. Thịt quả dày, mềm và mịn, có vị ngọt thanh hòa cùng độ béo nhẹ, tạo cảm giác mát lành.

Giống vú sữa này có nguồn gốc từ xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp. Điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu tại địa phương góp phần tạo nên những đặc điểm riêng về hình dáng, màu sắc và hương vị của quả.

Vú sữa Lò Rèn từ lâu được xem là một trong những loại trái cây đặc trưng của miền Tây. Ảnh: Thời báo Văn học Nghệ thuật

Mùa vú sữa Lò Rèn thường bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài đến tháng 4 năm sau. Trong đó, tháng 11 và tháng 12 là giai đoạn chính vụ, khi sản lượng và chất lượng quả đạt mức nổi bật.

Vú sữa Lò Rèn có kích thước tương đối lớn, dáng tròn và đều. Đường kính mỗi quả thường từ 7,3 đến 8,4 cm, trọng lượng phổ biến khoảng 250–350 g. Trung bình mỗi kg có khoảng 3–4 quả.

Khi còn non, vỏ quả mang màu xanh nhạt. Đến lúc chín, màu sắc dần chuyển sang tím hoặc nâu tía, bề mặt bóng và căng. Đây cũng là một trong những đặc điểm khiến loại quả này dễ thu hút sự chú ý của người mua.

Bên trong lớp vỏ là phần thịt tương đối dày, mềm mịn và chứa ít hạt. Hạt có kích thước nhỏ, nằm rải rác trong các múi. Quả chín còn tỏa mùi thơm nhẹ đặc trưng.

Giá bán vú sữa Lò Rèn hiện dao động khoảng 30.000–60.000 đồng/kg, tùy phân loại và từng thời điểm trong năm. Những lô hàng đầu vụ, cuối vụ hoặc được tuyển chọn kỹ thường có giá cao hơn sản phẩm bán trong chính vụ.

Giá bán vú sữa Lò Rèn hiện dao động khoảng 30.000–60.000 đồng/kg, tùy phân loại và từng thời điểm trong năm. Ảnh: VietNamnet

Nhờ duy trì chất lượng qua nhiều năm, vú sữa Lò Rèn không chỉ được tiêu thụ rộng rãi tại các tỉnh phía Nam mà còn xuất hiện ở thị trường phía Bắc. Sản phẩm cũng đã được đưa đến một số thị trường quốc tế có yêu cầu khắt khe.

Để chọn được quả ngon, người mua cần quan sát lớp vỏ bên ngoài. Nên ưu tiên những quả có bề mặt căng bóng, màu sắc đồng đều, không bị trầy xước, thâm hoặc giập.

Quả chín đạt yêu cầu thường cho cảm giác chắc tay khi cầm và phần vỏ hơi mềm nhẹ. Đây là dấu hiệu cho thấy phần thịt bên trong đã đạt độ chín phù hợp để thưởng thức.

Người mua nên tránh những quả còn quá cứng vì chúng có thể chưa chín hoàn toàn. Những quả quá mềm cũng không phải lựa chọn phù hợp do phần thịt dễ bị nhũn, ảnh hưởng đến hương vị vốn có.

Trước khi ăn, có thể dùng tay xoa và bóp đều quanh quả. Thao tác này giúp phần thịt bên trong trở nên mềm, dẻo hơn, đồng thời làm lượng dịch trắng đục tiết ra nhiều hơn khi bổ quả.

(T/h theo Thời báo Văn học Nghệ thuật, Vietnamnet)