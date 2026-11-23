Sáng 23/11, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch UBND xã Hoa Quân cho biết, sau khi được chính quyền vận động, chủ trang trại chăn nuôi xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất đã cam kết tự tháo dỡ các công trình vi phạm. Hiện, gia đình đang tiến hành tháo dỡ.

Khu trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn được xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất ở xã Hoa Quân. (Ảnh: T.H).

Trước đó, UBND xã Hoa Quân xác định chủ trang trại là ông Lê Ngọc Tú đã có vi phạm trong sử dụng đất và xây dựng công trình phục vụ chăn nuôi tại khu vực Mạn Tác, thôn An Ngọc.

Cụ thể, ông Tú tự ý chuyển mục đích sử dụng 3.190m² đất rừng sản xuất sang mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp, đồng thời xây dựng các dãy chuồng trại và công trình phụ trợ phục vụ chăn nuôi. Tại thời điểm kiểm tra, trang trại có 536 con lợn.

Lãnh đạo xã Hoa Quân cùng lực lượng chức năng đến khu vực trại lợn để tuyên truyền vận động và yêu cầu chủ trang trại tháo dỡ công trình vi phạm. (Ảnh: UBND xã Hoa Quân).

Để xử lý vụ việc, UBND xã Hoa Quân đã lập biên bản vi phạm, ban hành thông báo và tổ chức trích đo diện tích đất liên quan. Đồng thời, địa phương nhiều lần làm việc, yêu cầu ông Lê Ngọc Tú chấm dứt vi phạm, tháo dỡ các công trình xây dựng trái quy định và di chuyển đàn vật nuôi ra khỏi khu vực.

Qua các buổi làm việc, ông Tú đã cam kết khắc phục vi phạm. Đến nay, chủ trang trại đang từng bước tháo dỡ các công trình, đồng thời cam kết hoàn thành việc tháo dỡ và di chuyển toàn bộ đàn lợn.

Theo UBND xã Hoa Quân, địa phương sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra tiến độ khắc phục. Trường hợp chủ trang trại không thực hiện hoặc không hoàn thành đúng thời hạn cam kết, xã sẽ áp dụng các biện pháp xử lý tiếp theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 19/11, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Văn bản số 15517 về việc xử lý vi phạm đất đai, xây dựng chuồng trại trên đất rừng sản xuất tại thôn An Ngọc, xã Hoa Quân.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ các vi phạm về đất đai và xây dựng theo báo cáo của UBND xã Hoa Quân. Trên cơ sở đó, hướng dẫn địa phương xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 26/11.