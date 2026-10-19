Được tiếp sức học nghề tại KGC, chàng trai vươn lên thành trụ cột gia đình

Chàng trai Danh Thanh Long, cựu sinh viên Khoa Điện - Điện tử, Trường Cao đẳng Kiên Giang.

Vượt khó học nghề, vững bước lập nghiệp

Chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại, chàng trai Danh Thanh Long, cựu sinh viên dân tộc Khmer khóa 17, Khoa Điện - Điện tử, Trường Cao đẳng Kiên Giang (KGC), cho biết hoàn cảnh gia đình khó khăn từng là trở ngại lớn trong quá trình học tập. Song, nhờ các chính sách hỗ trợ của nhà trường, em có thêm điều kiện tiếp tục theo đuổi ngành học đã lựa chọn.

“Trong gần 3 năm học tập tại Trường Cao đẳng Kiên Giang, em được miễn học phí năm thứ nhất, nhận 12 triệu đồng hỗ trợ gia đình sinh viên khó khăn vào cuối năm học đầu tiên và thêm 2 triệu đồng trong năm thứ hai. Những khoản hỗ trợ thiết thực giúp em giảm bớt gánh nặng chi phí, có điều kiện trang trải sinh hoạt và yên tâm học tập”, Long chia sẻ.

Bên cạnh sự hỗ trợ về vật chất, sự tận tình hướng dẫn của thầy cô cũng tiếp thêm động lực để Long nỗ lực học tập, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp. Sau khi hoàn thành khóa thực tập tại InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, em được trưởng bộ phận kỹ thuật của khách sạn nhận vào làm việc.

Danh Thanh Long vượt khó lập nghiệp, có việc làm ổn định và trở thành trụ cột kinh tế gia đình.

Từ một sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Long từng bước ổn định cuộc sống bằng chính nghề nghiệp đã học. “Công việc hiện tại giúp em có thu nhập, tự lo cho bản thân và phụ giúp gia đình. Đặc biệt, em đã trở thành trụ cột kinh tế gia đình, có thể chia sẻ gánh nặng với người thân”, Long phấn khởi nói.

Nhìn lại chặng đường gần 3 năm tại Trường Cao đẳng Kiên Giang, Long cho rằng việc bản thân lựa chọn và theo học tại trường là quyết định đúng đắn. Dù có lúc phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng em đã không dừng lại. Thay vào đó, em vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu, nỗ lực hoàn thành chương trình học và tìm kiếm cơ hội việc làm.

“Điều em trân trọng nhất là bản thân đã kiên trì, cố gắng hết sức và không bỏ cuộc trước khó khăn, thể hiện tinh thần ham học, ý chí vươn lên của một thanh niên”, Long chia sẻ.

Khoa Điện - Điện tử Trường Cao đẳng Kiên Giang trong ngày khai giảng năm học 2026 - 2027.

Theo chàng trai Khmer, quãng thời gian học tại trường đã giúp em trưởng thành hơn, có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và cơ hội việc làm ổn định. Long bày tỏ lòng biết ơn nhà trường, thầy cô, đặc biệt là các thầy Khoa Điện - Điện tử, đã quan tâm và hỗ trợ để em có thêm động lực tiếp tục con đường học tập.

Từ trải nghiệm của bản thân, chàng trai Khmer nhắn gửi các bạn trẻ hãy lựa chọn cho mình một ngành học phù hợp để trang bị kiến thức, kỹ năng, tạo hành trang vững chắc trước khi bước vào đời. Trong quá trình học tập, mỗi người cần kiên trì, nỗ lực và không nên nản chí trước những khó khăn. Long cũng gửi lời chúc các bạn trẻ đạt nhiều thành công trong học tập, công việc và vững vàng trên con đường lập nghiệp.

Tiếp sức người học bằng chính sách thiết thực

Theo bà Nguyễn Thị Kim Quyên, Trưởng Phòng Công tác sinh viên, Trường Cao đẳng Kiên Giang, những năm qua, nhà trường triển khai nhiều chính sách hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn theo học nghề tại trường.

Theo đó, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có cha, mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo, cận nghèo được xem xét miễn học phí theo quy định tại khoản 7, Điều 15 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 của Chính phủ.

Khuôn viên Trường Cao đẳng Kiên Giang.

Bên cạnh đó, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người khuyết tật theo học trình độ cao đẳng, trung cấp thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ học nghề nội trú theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 3 Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Mức hỗ trợ được quy định bằng 100% mức tiền lương cơ sở mỗi tháng.

Ngoài các chế độ, chính sách của Nhà nước, Trường Cao đẳng Kiên Giang còn phát huy vai trò của Hội Khuyến học nhà trường, vận động các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp chung tay hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn hỗ trợ được trao dưới nhiều hình thức như học bổng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, kinh phí mua đồ dùng học tập; đồng thời tặng học bổng, động viên những sinh viên có nhiều đóng góp cho hoạt động chung của trường.

Nhà trường tiếp nhận học bổng từ các đơn vị tài trợ trong ngày khai giảng năm học mới.

Đáng chú ý, nguồn học bổng của Hội Khuyến học còn hỗ trợ những sinh viên khó khăn chưa đủ điều kiện hưởng các chế độ chính sách theo quy định. Qua đó, nhà trường góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí học tập, giúp người học duy trì việc học và tập trung rèn luyện chuyên môn.

Việc kết hợp chính sách của Nhà nước với nguồn lực xã hội hóa giúp mở rộng đối tượng được hỗ trợ, kịp thời chia sẻ khó khăn với sinh viên KGC. Sự đồng hành này góp phần tạo điều kiện để các em hoàn thành chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng và tìm kiếm việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp.