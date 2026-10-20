Dược thiện bổ thận từ đậu đen

Đậu đen không chỉ là thực phẩm giàu dinh dưỡng mà còn được sử dụng trong y học cổ truyền với công năng bổ thận, dưỡng huyết.

Theo YHCT, thận là tạng có vai trò tàng tinh, chủ sinh trưởng, phát dục, sinh sản, chủ cốt sinh tủy và khai khiếu ra tai. Khái niệm thận trong YHCT rộng hơn cơ quan thận theo giải phẫu học hiện đại. Theo lý luận này, thận tinh, thận khí suy giảm có thể biểu hiện qua các dấu hiệu như đau mỏi lưng gối, tóc bạc sớm, sức lực suy giảm. Tuy nhiên, những biểu hiện trên không đặc hiệu và có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác.

Nội dung 1. Xôi đậu đen và táo đỏ 2. Canh gà hầm đậu đen và kỷ tử 3. Cháo bát bảo đậu đen

Trong chế độ ăn dưỡng sinh theo YHCT, đậu đen là thực phẩm thường được sử dụng để hỗ trợ bồi bổ cơ thể. Theo quan niệm ngũ hành, màu đen thuộc hành Thủy, có mối liên hệ với tạng thận. Đậu đen có vị ngọt, tính bình theo cách phân loại thường gặp trong các tài liệu YHCT, được cho là có tác dụng bổ thận, dưỡng huyết, lợi thủy.

Một số tài liệu còn ghi nhận công dụng thanh nhiệt, giải độc. Những công dụng này thuộc phạm vi lý luận và kinh nghiệm sử dụng của YHCT, không đồng nghĩa với việc đậu đen có thể phục hồi chức năng thận hoặc điều trị bệnh thận theo y học hiện đại.

Xét về dinh dưỡng, đậu đen cung cấp protein thực vật, chất xơ, folate, các khoáng chất như sắt, magie và một số hợp chất chống oxy hóa. Khi được sử dụng trong chế độ ăn cân đối, đậu đen góp phần bổ sung dưỡng chất, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa và chuyển hóa.

Dưới đây là ba cách chế biến đậu đen đơn giản, giúp đa dạng thực đơn và bổ sung dinh dưỡng trong bữa ăn hằng ngày:

1. Xôi đậu đen và táo đỏ

Xôi đậu đen và táo đỏ bổ thận. Ảnh AI.

Nguyên liệu: 50 g đậu đen, 10 quả táo đỏ, 200 g gạo nếp, một ít đường tùy khẩu vị.

Cách làm: Đậu đen rửa sạch, ngâm ít nhất 6 giờ; táo đỏ bỏ hạt, thái nhỏ. Gạo nếp vo sạch, ngâm cho mềm. Đậu đen đem nấu hoặc hấp sơ đến khi gần chín. Trộn gạo nếp với đậu đen và táo đỏ; thêm lượng nước phù hợp vào nồi, rồi hấp đến khi xôi chín mềm; có thể thêm một ít đường tùy khẩu vị.

Công dụng theo YHCT: Đậu đen có vị ngọt, tính bình, được dùng với công dụng bổ thận, lợi thủy; táo đỏ có vị ngọt, tính ôn, giúp bổ trung ích khí, dưỡng huyết. Gạo nếp có tác dụng bổ trung ích khí. Món xôi cung cấp năng lượng, thích hợp dùng làm bữa phụ hoặc món ăn sáng.

2. Canh gà hầm đậu đen và kỷ tử

Nguyên liệu: 100 g đậu đen, nửa con gà, 10 g kỷ tử, 3 lát gừng và muối vừa ăn.

Cách làm: Đậu đen nhặt sạch, rửa và ngâm khoảng 6 giờ. Gà làm sạch, chặt miếng vừa ăn, chần qua nước sôi rồi vớt ra. Cho gà, đậu đen và gừng vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ. Đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, hầm đến khi gà và đậu đen chín mềm. Thêm kỷ tử vào khoảng 10 phút cuối, nêm một lượng muối vừa ăn rồi tắt bếp.

Công dụng theo YHCT: Đậu đen có vị ngọt, tính bình, được sử dụng với công dụng bổ thận, lợi thủy theo lý luận YHCT. Kỷ tử có vị ngọt, tính bình, thường được dùng với công dụng bổ can thận, ích tinh, minh mục. Thịt gà giúp bổ sung protein và các chất dinh dưỡng cần thiết. Món canh có vị ngọt tự nhiên, thích hợp dùng trong bữa ăn gia đình để bổ sung dinh dưỡng.

Lưu ý: Người mắc bệnh thận mạn cần lựa chọn khẩu phần phù hợp với tình trạng bệnh và hướng dẫn của nhân viên y tế.

3. Cháo bát bảo đậu đen

Nguyên liệu: 50 g đậu đen, 100 g gạo nếp, 30 g ý dĩ (hạt bo bo), 30 g đậu đỏ, 20 g hạt sen, 20 g lạc (đậu phộng), 5 quả táo đỏ và một ít đường phèn.

Cách làm: Đậu đen, đậu đỏ, ý dĩ, hạt sen và lạc rửa sạch, ngâm khoảng 6 giờ. Táo đỏ rửa sạch, bỏ hạt. Cho các nguyên liệu vào nồi, thêm nước vừa đủ, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, nấu đến khi các loại đậu và hạt chín mềm, cháo sánh. Thêm đường phèn tùy khẩu vị, khuấy đều cho tan rồi đun thêm vài phút trước khi tắt bếp.

Công dụng theo YHCT: Theo lý luận YHCT, đậu đen có công dụng bổ thận, lợi thủy; gạo nếp giúp bổ trung ích khí; hạt sen có tác dụng bổ tỳ, dưỡng tâm, ích thận; táo đỏ giúp bổ trung ích khí. Sự kết hợp nhiều loại hạt tạo nên món cháo mềm, dễ ăn, cung cấp năng lượng, protein thực vật và chất xơ. Món cháo có thể dùng vào bữa sáng hoặc bữa phụ. Hàm lượng chất xơ trong các loại đậu góp phần hỗ trợ hoạt động tiêu hóa; người dễ táo bón nên kết hợp chế độ ăn đa dạng và uống đủ nước phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Lưu ý: Nên sử dụng lượng đường phèn vừa phải. Người mắc đái tháo đường cần kiểm soát khẩu phần vì món cháo chứa nhiều tinh bột; người mắc bệnh thận mạn cần điều chỉnh chế độ ăn theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Đậu đen là thực phẩm giàu protein thực vật, chất xơ và một số khoáng chất, có thể sử dụng để chế biến nhiều món ăn bổ dưỡng. Theo y học cổ truyền, đậu đen có công dụng bổ thận, lợi thủy. Việc kết hợp đậu đen với các nguyên liệu phù hợp giúp đa dạng thực đơn, góp phần cung cấp dinh dưỡng cho người trung niên và người cao tuổi. Nên sử dụng đậu đen trong chế độ ăn cân đối, kết hợp vận động và duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh để chăm sóc sức khỏe.