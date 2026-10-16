Được rút đơn tố giác, Thắng 'Ật' có thoát trách nhiệm hình sự?

Ngày 14/10, ông Nguyễn Văn Hào, chủ nhà hàng Cường Dê tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết đã cùng ông Dương Văn Hưng, nhân viên bảo vệ nhà hàng, tự nguyện rút đơn tố giác Nguyễn Văn Thắng, còn gọi là Thắng "Ật". Động thái này diễn ra sau khi gia đình, người thân hai bên hòa giải và Thắng trực tiếp gặp, xin lỗi ông Hưng.

Theo ông Hào, việc rút đơn xuất phát từ mong muốn khép lại mâu thuẫn, tạo cơ hội để người liên quan nhìn nhận sai sót, sửa chữa và ổn định cuộc sống. Ông cũng đề nghị cộng đồng mạng không tiếp tục công kích bất kỳ bên nào, tránh để vụ việc ảnh hưởng đến gia đình và hoạt động kinh doanh của những người liên quan.

Đối tượng Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Trước đó, ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Vấn đề được đặt ra là khi người tố giác chủ động rút đơn, cơ quan điều tra có phải dừng xử lý vụ án hay không?

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn Luật sư TP Hà Nội phân tích, cần phân biệt giữa việc rút đơn tố giác tội phạm và việc rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Đây là hai vấn đề có bản chất và hậu quả pháp lý khác nhau. Việc rút đơn tố giác không mặc nhiên làm chấm dứt quá trình điều tra, nhất là khi cơ quan có thẩm quyền đã khởi tố vụ án trên cơ sở xác định có dấu hiệu tội phạm.

Theo Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự, chỉ một số tội danh được liệt kê tại điều luật này mới thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của bị hại. Tội gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự không nằm trong danh sách đó. Vì vậy, việc ông Hào và ông Hưng rút đơn tố giác không phải căn cứ đương nhiên để đình chỉ vụ án đang được điều tra về tội danh này.

Theo luật sư Nguyễn Văn Nam, việc các bên hòa giải, xin lỗi và thể hiện mong muốn khép lại mâu thuẫn có ý nghĩa về mặt xã hội, góp phần hạn chế những hệ lụy kéo dài. Tuy nhiên, cần tách biệt mong muốn cá nhân của người liên quan với trách nhiệm bảo vệ trật tự công cộng của cơ quan tiến hành tố tụng.

Đối với tội gây rối trật tự công cộng, cơ quan chức năng phải đánh giá toàn diện hành vi, tính chất, mức độ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, chứng cứ thu thập được và các tình tiết liên quan. Dù vậy, quá trình hòa giải, lời xin lỗi hoặc việc khắc phục hậu quả, nếu có, vẫn có thể được xem xét khi đánh giá trách nhiệm của người bị buộc tội.

Luật sư Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh, việc xem xét giảm nhẹ phải dựa trên những tình tiết thực tế và chứng cứ trong hồ sơ, không thể chỉ căn cứ vào việc hai bên đã hòa giải để mặc nhiên kết luận người bị khởi tố sẽ được giảm nhẹ hình phạt hoặc được miễn trách nhiệm hình sự.

Theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự, người có hành vi gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc thuộc trường hợp luật định có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Trường hợp có các tình tiết định khung quy định tại khoản 2, mức phạt tù có thể từ 2 năm đến 7 năm. Việc áp dụng khung hình phạt nào phụ thuộc vào kết quả điều tra và các căn cứ pháp luật cụ thể.

Cũng cần lưu ý, quyết định khởi tố bị can không đồng nghĩa người bị khởi tố đã bị kết tội. Cơ quan điều tra phải tiếp tục thu thập, kiểm tra và đánh giá chứng cứ; các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ quyết định những bước xử lý tiếp theo theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Vì vậy, số phận pháp lý của Nguyễn Văn Thắng vẫn phụ thuộc vào kết quả điều tra, đánh giá chứng cứ và quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, chứ không chỉ phụ thuộc vào việc người tố giác có tiếp tục yêu cầu xử lý hay không.