Thanh tra thành phố Huế đã ban hành Kết luận thanh tra số 1990/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế, thực phẩm chức năng của Công ty TNHH Phân phối Dược phẩm Vật tư y tế Minh Ty.

Dược phẩm Vật tư y tế Minh Ty: Loạt vi phạm về kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế, nghĩa vụ thuế.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Công ty vẫn còn có những vi phạm, thiếu sót trong việc chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế, thực phẩm chức năng và việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp với Nhà nước.

Cụ thể, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của Công ty chưa có Giấy xác nhận hoàn thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất theo quy định tại khoản 6 Điều 31 Luật Dược năm 2016.

Công ty chưa thực hiện đào tạo ban đầu và đào tạo liên tục phù hợp với nhiệm vụ được giao cho nhân viên tham gia hoạt động phân phối thuốc theo quy định tại điểm 7.1 khoản 7 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ Y tế.

Việc tổ chức khám sức khỏe hàng năm cho người lao động không đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.

Công ty chưa thực hiện đào tạo ban đầu và cập nhật về tiêu chuẩn Thực hành tốt bán lẻ thuốc cho nhân viên theo quy định tại khoản 5 Mục I Phụ lục I – 1a ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

Công ty chưa kê khai giá trị hàng hóa được khuyến mãi, chiết khấu từ các nhà phân phối năm 2023, năm 2024; kê khai không đúng các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế làm tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp, dẫn đến thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng với số tiền 28.628.569 đồng.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chánh Thanh tra thành phố kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra Chứng chỉ hành nghề dược nhằm kịp thời chấn chỉnh tình trạng người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược không kịp thời cập nhật kiến thức chuyên môn định kỳ 03 năm theo quy định (kể từ ngày được cấp Chứng chỉhành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất), bảo đảm các đơn vị kinh doanh dược hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Yêu cầu Công ty TNHH Phân phối Dược phẩm Vật tư y tế Minh ty tiếp tục phát huy những ưu điểm, đồng thời khắc phục khuyết điểm hạn chế; chấp hành nghiêm kết luận của Chánh Thanh tra Thành phố và thực hiện nộp ngân sách Nhà nước số tiền 28.628.569 đồng thuế thu nhập doanh nghiệp do kê khai không đúng quy định.

Công ty TNHH Phân phối Dược phẩm Vật tư y tế Minh Ty là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 24/3/2020, đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 11/7/2025, có vốn điều lệ: 8.000.000.000 đồng. Lĩnh vực hoạt động của công ty là bán buôn và bán lẻ hàng hóa dược phẩm, vật tư y tế, thực phẩm chức năng.