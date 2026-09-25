Dược phẩm Trung ương Vidipha (VDP): Cổ đông lớn gom thêm cổ phiếu, dồn lực đầu tư dây chuyền chuẩn EU-GMP

Cổ đông lớn liên tục gia tăng tỷ lệ sở hữu

Theo báo cáo thay đổi sở hữu mới nhất, nhà đầu tư Lê Quang Hải vừa hoàn tất mua thêm 60.000 cổ phiếu VDP trong phiên giao dịch ngày 22/9/2026. Lượng cổ phiếu này thuộc phần cổ phần chưa được phân phối hết trong đợt chào bán của doanh nghiệp và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian một năm. Giao dịch mới nhất đã đưa tổng lượng cổ phiếu do ông Hải nắm giữ vượt mức 5,03 triệu đơn vị, tương đương 15,73% vốn điều lệ của công ty.

Vào đầu tháng 8, ông Hải từng gây chú ý khi mua vào hơn 4,95 triệu cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ từ 19.200 đơn vị lên gần 4,97 triệu đơn vị. Tại thời điểm đó, tỷ lệ sở hữu của ông lên tới 22,503%. Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu hiện tại đã giảm xuống mức 15,73% do doanh nghiệp đang trong quá trình thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn, dẫn đến sự thay đổi về mẫu số vốn điều lệ. Ông Hải hiện không có người có liên quan cùng sở hữu cổ phiếu tại doanh nghiệp này.

Cùng thời điểm, một cổ đông lớn khác là ông Nguyễn Quốc Hùng cũng thực hiện mua thêm 114.915 cổ phiếu VDP vào ngày 23/9. Giao dịch này giúp ông Hùng nâng số lượng cổ phần nắm giữ từ 4,3 triệu lên hơn 4,41 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ 13,79% vốn điều lệ. Người có liên quan là ông Nguyễn Quốc Anh, em trai ông Hùng, hiện cũng đang sở hữu 400.345 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1,25% vốn.

Các giao dịch mua vào xuất hiện cùng lúc với sự rút lui của nhiều thành viên ban lãnh đạo chủ chốt. Trước đó, ông Kiều Hữu, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, đã đăng ký bán toàn bộ 1,65 triệu cổ phiếu, tương đương 7,48% vốn. Thành viên Hội đồng quản trị Trần Văn Đạt cũng đăng ký bán sạch 899.320 cổ phiếu. Bà Nguyễn Thị Ánh Thủy, người có liên quan đến ông Đạt, đăng ký bán hơn 1,02 triệu cổ phiếu với lý do cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Chào bán gần 10 triệu cổ phiếu và kết quả kinh doanh bán niên

Bên cạnh biến động cổ đông, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha đang triển khai phương án chào bán gần 9,94 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền được ấn định là 100:45, với mức giá chào bán 10.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Nếu đợt phát hành hoàn tất trọn vẹn, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ được nâng từ 220,8 tỷ đồng lên hơn 320,2 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền dự kiến huy động được là hơn 99,3 tỷ đồng sẽ được doanh nghiệp phân bổ trực tiếp cho dự án đầu tư dây chuyền sản xuất thuốc tiêm bột Cephalosporin đạt tiêu chuẩn quốc tế EU-GMP. Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho thấy công ty sẽ dành khoảng 97,2 tỷ đồng để mua sắm máy móc, thiết bị và giải ngân hơn 2 tỷ đồng cho công tác cải tạo, sửa chữa hạ tầng nhà xưởng.

Về tình hình hoạt động, báo cáo tài chính nửa đầu năm 2026 của công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt mức 428 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 31 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm tài chính 2026, ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 990 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế kỳ vọng ở mức 68 tỷ đồng. Các chỉ tiêu tài chính này lần lượt ghi nhận mức tăng nhẹ 0,5% về doanh thu và 6,5% về lợi nhuận so với kết quả thực hiện của năm liền trước.