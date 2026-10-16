Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo ban hành Quyết định số 602/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Hóa Dược phẩm Mekophar.

Theo đó, Công ty này bị UBCKNN phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Dược phẩm Mekophar vi phạm chứng khoán (nguồn ảnh minh họa: Mekophar).

Cụ thể, Dược phẩm Mekophar chậm công bố thông tin (CBTT) dưới 15 ngày so với quy định trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2024, văn bản giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2025 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước. Văn bản giải trình nguyên nhân LNST tại BCTC kiểm toán năm 2025 có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán từ 5% trở lên. Báo cáo thường niên năm 2025.

Công ty chậm CBTT từ 15 ngày trở lên so với quy định trên trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu, văn bản giải trình nguyên nhân LNST tại BCTC riêng và hợp nhất quý 2 năm 2024 bị lỗ, văn bản giải trình nguyên nhân LNST tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BCTC riêng soát xét bán niên năm 2024 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước. Văn bản giải trình nguyên nhân LNST tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2024 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước. BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2024 bằng tiếng Anh.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng chậm CBTT các tài liệu khác như văn bản giải trình nguyên nhân LNST tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2024 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước. Văn bản giải trình nguyên nhân LNST chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này tại BCTC riêng và hợp nhất quy 1 năm 2025. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tài liệu họp bằng tiếng Anh.