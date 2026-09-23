Dược phẩm Hà Tây tăng vốn lên gần 1.000 tỷ: Lợi nhuận giảm, hơn 800 tỷ đồng đang nằm ở tài sản dở dang

Theo thông báo của HNX, Dược phẩm Hà Tây sẽ phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, với tỷ lệ 100:10.

Với hơn 90,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, lượng cổ phiếu phát hành thêm tương ứng khoảng 9,06 triệu đơn vị. Vốn điều lệ của doanh nghiệp theo đó sẽ tăng từ khoảng 905,8 tỷ đồng lên gần 997 tỷ đồng.

Dược phẩm Hà Tây chuẩn bị nâng vốn điều lệ lên gần 1.000 tỷ đồng.

Đây không phải một đợt huy động thêm khoảng 90 tỷ đồng tiền mặt từ cổ đông, mà được thực hiện từ nguồn vốn chủ sở hữu, do đó cần nhìn vào hiệu quả sử dụng nguồn lực hiện hữu thay vì chỉ nhìn vào quy mô vốn điều lệ.

Báo cáo tài chính bán niên 2026 cho thấy tổng tài sản của Dược phẩm Hà Tây tại ngày 30/6 đạt khoảng 1.723 tỷ đồng, giảm 10,8% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn giảm 23,1%, còn 689,6 tỷ đồng.

Trong đó, hàng tồn kho giảm mạnh xuống còn 366,9 tỷ đồng, tương ứng giảm 28,5% so với cuối năm 2025. Tiền và các khoản tương đương tiền cũng giảm 23,2%, còn 64,8 tỷ đồng. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 33%, xuống 102,5 tỷ đồng.

Diễn biến này cho thấy vốn lưu động của doanh nghiệp đang có sự dịch chuyển đáng kể. Hàng tồn kho không còn phình to như cuối năm trước, song lượng tiền mặt thuần túy cũng không tăng tương ứng.

Ở chiều ngược lại, tài sản dài hạn đạt hơn 1.033 tỷ đồng, chiếm khoảng 60% tổng tài sản. Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang lên tới khoảng 822 tỷ đồng, tài sản cố định ở mức 163,7 tỷ đồng.

Quy mô khoản xây dựng cơ bản dở dang này đặc biệt đáng chú ý khi đặt trong bối cảnh doanh nghiệp đã dành nguồn lực lớn cho dự án Nhà máy Dược phẩm Công nghệ cao Hataphar tại Hòa Lạc.

Dự án nhà máy công nghệ cao là một trong những khoản đầu tư trọng điểm của doanh nghiệp trong nhiều năm qua. Do đó, câu hỏi cần quan tâm trong giai đoạn tới là khi nào phần tài sản đầu tư lớn này chuyển hóa thành công suất sản xuất, doanh thu và lợi nhuận.

Tại cuối tháng 6/2026, tổng nợ phải trả ở mức 592,2 tỷ đồng, giảm 27,8% so với đầu năm. Nợ ngắn hạn giảm 31,1%, xuống 505,7 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm từ 250 tỷ đồng xuống còn khoảng 160,6 tỷ đồng. Nợ dài hạn ở mức 86,6 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay dài hạn khoảng 83,1 tỷ đồng.

Như vậy, trong khi cơ cấu nợ được thu hẹp và hàng tồn kho giảm mạnh, một lượng vốn rất lớn vẫn nằm trong khoản mục xây dựng cơ bản dở dang.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Dược phẩm Hà Tây ghi nhận doanh thu thuần 1.144,7 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng tới 9,5%, lên 1.054,6 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 16%, còn khoảng 90,1 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 25,7 tỷ đồng, giảm 43,6%, lợi nhuận sau thuế còn 20,4 tỷ đồng, giảm 45,4% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 50,7%, xuống 6,5 tỷ đồng; riêng chi phí lãi vay quý II khoảng 2,9 tỷ đồng. Như vậy, chi phí vốn chưa phải yếu tố chính kéo giảm lợi nhuận.

Áp lực lại đến từ biên lợi nhuận và các khoản thu nhập khác. Lãi từ công ty liên doanh, liên kết giảm tới 80%, còn 996 triệu đồng; trong khi chi phí bán hàng tăng 50,9%, lên 23,7 tỷ đồng.

Những con số này khiến việc doanh nghiệp chuẩn bị tăng vốn trở nên đáng chú ý hơn. Quy mô vốn điều lệ tăng lên gần 1.000 tỷ đồng, nhưng hiệu quả kinh doanh trong nửa đầu năm lại chưa tăng tương ứng.

Trên thị trường, cổ phiếu DHT đang giao dịch ở vùng thấp trong 1 năm qua. Chốt phiên 22/9/2026, DHT dừng tại 53.500 đồng/cp, trong khi biên độ 52 tuần dao động từ 52.500-86.800 đồng/cp. Như vậy, thị giá hiện chỉ cao hơn vùng đáy 52 tuần khoảng 1.000 đồng/cp và thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh.

Với gần 90,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa của Dược Hà Tây hiện vào khoảng 4.845-4.890 tỷ đồng. So với thời điểm cổ phiếu giao dịch ở vùng 80.000-86.000 đồng/cp, quy mô vốn hóa đã thu hẹp đáng kể.

Dược phẩm Hà Tây hoạt động chính trong mảng sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế. Doanh nghiệp có vị thế đặc biệt tại khu vực phía Bắc với hệ thống phân phối phủ rộng khắp các bệnh viện, nhà thuốc tại hầu hết các tỉnh thành miền Bắc.

Đây là một trong số ít doanh nghiệp sở hữu các dây chuyền đạt chứng nhận chất lượng GMP-WHO, phòng thí nghiệm đạt chuẩn GLP, và hệ thống lưu trữ đạt chuẩn GSP. Đồng thời sở hữu 2 nhà máy lớn sản xuất các dòng thuốc uống đặc hiệu (dây chuyền thuốc viên non beta-lactam đạt công suất 3,52 tỷ viên/năm; phân xưởng kháng sinh đạt công suất 495 triệu viên/năm).

Doanh nghiệp vừa nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Cục Thuế TP Hà Nội. Theo quyết định được ban hành trong tháng 8/2026, Dược phẩm Hà Tây phải nộp tổng cộng hơn 2,02 tỷ đồng, bao gồm tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp. Cơ quan thuế xác định doanh nghiệp có hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế GTGT tại các kỳ kê khai trong năm 2024 và một số tháng năm 2025; đồng thời có sai sót trong quyết toán thuế TNDN năm 2024 và 2025. Doanh nghiệp cũng bị xác định khai sai dẫn đến thiếu thuế TNCN và lập 3 hóa đơn không đúng thời điểm.