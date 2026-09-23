Dược phẩm Hà Tây chuẩn bị tăng vốn lên gần 1.000 tỷ đồng

CTCP Dược phẩm Hà Tây (Hataphar, HNX: DHT) dự kiến phát hành hơn 9 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/10/2026.

Theo phương án được công bố, Hataphar sẽ phát hành hơn 9 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá gần 91 tỷ đồng. Tỉ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Tháng 10 tới, Dược phẩm Hà Tây sẽ “chia” hơn 9 triệu cổ phiếu cho cổ đông (Ảnh: DHT).

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ số liệu tại Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán. Theo thứ tự sử dụng, Hataphar sẽ trích toàn bộ 36,3 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần, sau đó sử dụng hơn 54,2 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Hiện Hataphar có gần 90,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Nếu phát hành thành công, số cổ phiếu của doanh nghiệp sẽ tăng lên hơn 99,6 triệu đơn vị, qua đó đưa vốn điều lệ từ gần 906 tỷ đồng lên gần 997 tỷ đồng.

Ở diễn biến khác, trước đó vào tháng 8/2026 Hataphar đã bị xử phạt hành chính gần 331 triệu đồng liên quan đến các sai phạm về thuế. Cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp tại nhiều kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng trong năm 2024 và 2025, cùng kỳ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 và 2025.

Công ty cũng bị xác định khấu trừ, kê khai thiếu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của người lao động và lập hóa đơn không đúng thời điểm, dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 của Dược phẩm Hà Tây, doanh nghiệp ghi nhận 20,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 16,93 tỷ đồng, tương đương 45,36% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả này chịu tác động chủ yếu từ sự sụt giảm của lợi nhuận gộp và doanh thu hoạt động tài chính. Cụ thể, lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm đạt 88,8 tỷ đồng, giảm 17,18% so với mức 107,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính đạt 12,1 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ. Hataphar cho biết sự sụt giảm của khoản thu nhập này đã tác động bất lợi đến kết quả lợi nhuận trong kỳ.

Bên cạnh đó phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết chỉ còn gần 1 tỷ đồng, giảm khoảng 80% so với mức gần 5 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Theo doanh nghiệp sự sụt giảm lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết cũng ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận hợp nhất trong 6 tháng đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DHT chốt phiên 22/9 ở mức 53.500 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 23% so với đầu năm. Thanh khoản bình quân đạt khoảng 8.535 cổ phiếu mỗi phiên.

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT) chuyên sản xuất kinh doanh dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, thực phẩm dinh dưỡng và trang thiết bị y tế. Công ty là một trong số ít đơn vị đã đầu tư vào cơ sở vật chất đáp ứng đủ các tiêu chuẩn chất lượng GMP-WHO bao gồm phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP, hệ thống kho theo tiêu chuẩn GSP. DHT sở hữu 2 nhà máy đầu tiên ở Miền Bắc đạt tiêu chuẩn GMP, với dây chuyền sản xuất thuốc viên - non beta-lactam năng lực 3.520.000.000 viên/năm, phân xưởng sản xuất thuốc kháng sinh năng lực sản xuất 495.000.000 viên/năm.