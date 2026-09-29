Dược phẩm Cửu Long (DCL) sang tay nhà máy 497 tỷ đồng cho công ty con nhiều năm trắng doanh thu

Góp vốn bằng tài sản dự án nhà máy viên nang

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã chứng khoán DCL, sàn HOSE) vừa thông qua nghị quyết góp thêm vốn vào Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Benovas Capsule. Đợt rót vốn này được thực hiện thông qua việc sử dụng toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuộc dự án nhà máy sản xuất capsule (viên nang).

Giá trị tài sản chuyển giao để góp vốn được xác định ở mức gần 497 tỷ đồng, tương ứng với giá trị sổ sách kế toán lũy kế đã đầu tư thực tế. Khối tài sản này bao gồm các công trình xây dựng, nhà xưởng cùng nhiều hạng mục khác thuộc dự án. Khu đất triển khai dự án có diện tích sử dụng hơn 16.136 m2, tọa lạc tại số 21B, đường Phan Đình Phùng, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long. Đây là phần đất do Nhà nước cho thuê và thu tiền sử dụng hàng năm. Cơ sở hạ tầng tại đây phục vụ cho nhà máy có công suất thiết kế 12 tỷ sản phẩm mỗi năm, bao gồm các dây chuyền sản xuất vỏ nang đang vận hành.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Benovas Capsule được thành lập vào tháng 9/2011, từng hoạt động dưới tên gọi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dược phẩm VPC Sài Gòn trước khi đổi tên vào tháng 4/2026. Đơn vị này từng đăng ký tăng vốn từ 10 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng vào tháng 7/2017, nhưng sau đó hai tháng lại điều chỉnh giảm về mức 163 tỷ đồng và duy trì đến hiện tại. Doanh nghiệp hiện có hai người đại diện theo pháp luật là Giám đốc Hồ Ngọc Dũng và Chủ tịch Nguyễn Văn Sang. Ông Nguyễn Văn Sang đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Dược phẩm Cửu Long và Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (mã chứng khoán FIT), tổ chức đang nắm giữ 58,05% vốn và đóng vai trò công ty mẹ của Dược phẩm Cửu Long.

Bức tranh tài chính kém sắc của hệ thống công ty con

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026 của Dược phẩm Cửu Long, Benovas Capsule là một trong năm công ty con chịu sự kiểm soát trực tiếp, do tập đoàn mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ với quy mô 163 tỷ đồng. Báo cáo này cũng cho thấy Benovas Capsule chưa phát sinh doanh thu, điều đã được ghi nhận liên tục trong các tài liệu tài chính nhiều năm trước. Hoạt động chính của đơn vị này trong kỳ kế toán vừa qua tập trung vào mảng đầu tư tài chính, bao gồm đầu tư cổ phiếu của các doanh nghiệp chưa niêm yết, góp vốn và thực hiện các hợp đồng hợp tác đầu tư.

Tình trạng không phát sinh dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cốt lõi cũng diễn ra tại các pháp nhân khác trong hệ sinh thái. Điển hình, Công ty Cổ phần Thuộc Ung thư Benovas có tình trạng hoạt động tương tự khi chưa tạo ra doanh thu. Hai đơn vị khác cũng ghi nhận kết quả kém khả quan bao gồm Công ty Liên doanh Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Dược phẩm và Trang Thiết bị Y tế đã ngừng hoạt động, trong khi Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Benovas tiếp tục báo lỗ.

Dù bức tranh tài chính của công ty con chưa có nhiều điểm sáng, trên website chính thức, Tập đoàn F.I.T vẫn giới thiệu nhà máy Benovas Capsule có tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 800 tỷ đồng. Cơ sở này vận hành 20 dây chuyền công nghệ do Technophar của Canada sản xuất, đạt tiêu chuẩn FDA đối với vỏ nang gelatin cứng rỗng. Theo công bố, đây là nguồn cung cấp sản phẩm cho nhiều đối tác lớn trên thị trường như Stella, Imexpharm và Bidiphar.