Dược phẩm Cửu Long báo lỗ, chi phí dở dang tại hai nhà máy tăng gần 54 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Dược phẩm Cửu Long (HOSE: DCL) ghi nhận doanh thu thuần đạt 339 tỷ đồng, tăng 19%. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cũng tăng lên 300 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp đạt 39 tỷ đồng.

Áp lực tiếp tục xuất hiện ở các khoản chi phí vận hành. Chi phí tài chính trong quý đạt 20 tỷ đồng, tăng 56%, chủ yếu là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng tăng từ 19 tỷ đồng lên 32 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ từ 16 tỷ đồng xuống 14,8 tỷ đồng.

Dù lợi nhuận gộp tăng, mức tăng của chi phí tài chính và chi phí bán hàng đã gây sức ép đáng kể lên kết quả kinh doanh. DCL ghi nhận lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 17 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 5 tỷ đồng. Sau khi tính các khoản thu nhập khác và chi phí thuế, doanh nghiệp lỗ sau thuế 18 tỷ đồng, tăng so với mức lỗ 5,8 tỷ đồng cùng kỳ.

Dược phẩm Cửu Long lỗ 18 tỷ đồng sau 9 tháng (Ảnh: DCL).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, DCL đạt 949 tỷ đồng doanh thu thuần, gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng chuyển từ lãi 16 tỷ đồng sang lỗ 18 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của DCL đạt 2.592 tỷ đồng, tăng 166 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 1.496 tỷ đồng, còn tài sản dài hạn đạt 1.096 tỷ đồng.

Ở nhóm tài sản ngắn hạn, đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 719 tỷ đồng, tăng 126 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản mục này gồm 105 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh và 614 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 21 tỷ đồng xuống còn 10 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 335 tỷ đồng lên 355 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho sau khi trừ dự phòng giảm giá còn 350 tỷ đồng, thấp hơn mức 360 tỷ đồng đầu năm.

Ở nhóm tài sản dài hạn, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng từ 232 tỷ đồng lên 286 tỷ đồng, tương ứng tăng 23%.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, phần lớn chi phí xây dựng cơ bản dở dang của DCL tập trung tại hai dự án nhà máy. Trong đó, dự án nhà máy sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn EU-GMP tại Long An ghi nhận chi phí dở dang 244 tỷ đồng, tăng 45 tỷ đồng so với đầu năm. Dự án nhà máy Vikimco cũng tăng từ 20 tỷ đồng lên 36 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tài sản cố định giảm từ 802 tỷ đồng xuống 787 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định hữu hình giảm từ 603 tỷ đồng xuống 596 tỷ đồng, còn tài sản cố định thuê tài chính giảm từ 177 tỷ đồng xuống 169 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý III, tổng nợ phải trả của DCL đạt 1.089 tỷ đồng, tăng 183 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng từ 672 tỷ đồng lên 884 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 551 tỷ đồng lên 769 tỷ đồng.

Ngược lại, vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm từ 227 tỷ đồng xuống 191 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý là dư nợ vay ngắn hạn tăng trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh kém tích cực và lượng tiền mặt giảm. Trong 9 tháng, chi phí lãi vay đạt 48 tỷ đồng, tăng 34% tạo thêm sức ép lên lợi nhuận.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9/2026 đạt 1.503 tỷ đồng, giảm so với mức 1.521 tỷ đồng đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng giảm từ 551 tỷ đồng xuống 532 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 18 tỷ đồng.