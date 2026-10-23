Dược phẩm Bến Tre (DBT) bổ nhiệm Tổng giám đốc sinh năm 2002

Theo thông tin công bố ngày 23/10/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Bepharco) đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Nguyễn Khắc Hanh kể từ ngày 1/11/2026 theo nguyện vọng cá nhân. Vị trí điều hành này chính thức được chuyển giao cho bà Trần Ngô Minh Anh. Bà Trần Ngô Minh Anh sinh năm 2002 tại Lâm Đồng, là con gái của ông Trần Ngô Phúc Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank, mã chứng khoán NAB).

Ảnh: Bepharco.

Về quá trình học tập và công tác, bà Minh Anh tốt nghiệp Cử nhân Tài chính tại Đại học Central Florida (Mỹ). Trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2026, bà làm việc tại New Omni Bank, một tổ chức tín dụng có trụ sở tại tiểu bang California, Mỹ. Trở về Việt Nam vào tháng 8/2026, bà gia nhập Bepharco và nhanh chóng được bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Trước khi tiếp nhận vị trí Tổng giám đốc, bà đã có thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc tại doanh nghiệp dược phẩm này.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có lịch sử hoạt động gần nửa thế kỷ, được thành lập từ năm 1976. Tiền thân của doanh nghiệp là sự sáp nhập giữa Phòng bào chế thuốc tỉnh Bến Tre chuyên phục vụ cung ứng dược phẩm, cùng với Tổng kho Dược và hệ thống các nhà thuốc được tiếp quản sau ngày 30/4/1975.

Bước ngoặt quan trọng trong cấu trúc sở hữu diễn ra vào năm 2004 khi công ty chính thức thực hiện cổ phần hóa, đổi tên thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre. Tại thời điểm này, doanh nghiệp hoạt động với quy mô vốn điều lệ ban đầu đạt 20 tỷ đồng, trong đó Nhà nước đóng vai trò chi phối với tỷ lệ sở hữu 51%.

Đến năm 2009, Dược phẩm Bến Tre đưa cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã giao dịch DBT, đánh dấu bước tiến minh bạch hóa hoạt động tài chính. Giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2014, công ty trải qua quá trình tái cơ cấu cổ đông lớn khi Nhà nước thực hiện lộ trình thoái vốn triệt để. Cụ thể, tỷ lệ sở hữu của Nhà nước được giảm từ 51% xuống 34% vào năm 2013 và hoàn tất thoái sạch toàn bộ vốn vào cuối năm 2014, chuyển đổi Bepharco thành doanh nghiệp 100% vốn tư nhân.

Sau hơn một thập kỷ giao dịch trên HNX, đến năm 2020, Dược phẩm Bến Tre đã hoàn tất các thủ tục chuyển sàn, đưa cổ phiếu DBT chính thức niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Việc chuyển sang sàn giao dịch có tiêu chuẩn cao hơn giúp công ty củng cố vị thế, gia tăng năng lực huy động vốn và mở rộng quy mô kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, phân phối dược phẩm và thiết bị vật tư y tế trên thị trường.