Dược phẩm Bến Tre bổ nhiệm nữ Tổng giám đốc sinh năm 2002

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Bepharco), bà Trần Ngô Minh Anh (24 tuổi) được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc theo quyết định ngày 23/10/2026, có hiệu lực từ ngày 1/11/2026. Trước đó, bà Minh Anh đã tham gia công tác quản trị, điều hành tại doanh nghiệp từ tháng 8.

Sinh năm 2002, bà Minh Anh theo học chuyên ngành tài chính tại University of Central Florida (Mỹ) nhờ học bổng dành cho thành tích học tập xuất sắc. Quá trình đào tạo tại Mỹ giúp bà xây dựng nền tảng kiến thức về tài chính, quản trị và phân tích hoạt động kinh doanh.

Chân dung tân Tổng giám đốc Bepharco.

Sau khi tốt nghiệp, bà làm việc tại New Omni Bank (NOB) - ngân hàng có trụ sở tại California, Mỹ. Trong giai đoạn 2024-2026, bà tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và tiếp cận môi trường hoạt động của các tổ chức tài chính tại Mỹ.

Tháng 8/2026, Minh Anh trở về Việt Nam và bắt đầu làm việc tại Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre. Tại đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, bà được bầu vào hội đồng quản trị và sau đó được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc công ty.

Việc chuyển từ lĩnh vực tài chính, ngân hàng sang dược phẩm đánh dấu sự thay đổi trong định hướng nghề nghiệp của Minh Anh. Trong thời gian công tác tại Bepharco, bà tham gia hoạt động quản trị, điều hành doanh nghiệp, đồng thời tiếp cận các đặc thù về sản xuất, kinh doanh và phân phối dược phẩm.

Bepharco được thành lập năm 1963, tiền thân là Phòng Bào chế thuốc của Ban Dân Y Bến Tre. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, phân phối và cung ứng dược phẩm. Cổ phiếu của doanh nghiệp được giao dịch trên thị trường chứng khoán với mã DBT.