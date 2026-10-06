Được nhờ làm thủ tục, giấy tờ đất đai, đem bán luôn chiếm đoạt 1,65 tỷ đồng

Ngày 06/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông tin, vừa ra thông báo tìm bị hại của vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến bị can Đỗ Minh (SN 1982, trú khối phố Xuân Tây, phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng).

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 6/2020, thông qua người quen giới thiệu, bà B.T.H. (ngụ TP Đà Nẵng) liên hệ Minh để nhờ thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố Đỗ Minh.

Sau khi thỏa thuận, bà H. giao cho Minh sổ đỏ 5 thửa đất của bà tại thôn Bầu Ốc, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng. Minh làm thủ tục nhập các thửa đất thành thửa số 123, tờ bản đồ số 57, diện tích 2.210m2 rồi làm thủ tục tách thành 3 thửa đất số 124, 125 và 126.

Tiếp đó, Minh nói là không có tiền nộp tiền thuế để làm thủ tục chuyển đổi sang đất ở đề nghị bà H. chuyển nhượng quyền thửa đất số 124 cho Minh để bán, lấy tiền nộp thuế.

Ngày 18/05/2022, Minh thoả thuận bán thửa đất 124 cho bà T., (trú phường Hội An, TP Đà Nẵng) với giá 1,65 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Minh không dùng để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất như cam kết với bà H. mà dùng để trả các khoản nợ cá nhân.

Đến tháng 01/2025, bà H. phát hiện Minh đang rao bán phần diện tích đất còn lại nên yêu cầu Minh giải quyết quyền lợi. Tuy nhiên, Minh không thực hiện và cũng không còn khả năng hoàn trả số tiền đã sử dụng. Bà H. tố giác minh đến cơ quan chức năng.

Qua điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Đỗ Minh về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Để phục vụ công tác điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo: người nào là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến hành vi của Đỗ Minh, đề nghị liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để cung cấp thông tin, tài liệu và phối hợp giải quyết.