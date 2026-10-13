Dược liệu Việt Nam gỡ khó cho cổ phiếu DVM bị hạn chế giao dịch

Theo văn bản số 148/2026/CV-DLVN ngày 9/10/2026 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Dược liệu Việt Nam cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên xuất phát từ những vướng mắc trong quá trình phối hợp với đơn vị kiểm toán cũ, khiến tiến độ soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2026 không được bảo đảm.

Cụ thể, ngày 2/10/2026, HNX ban hành Quyết định số 1218/QĐ-SGDHN về việc chuyển cổ phiếu DVM sang diện hạn chế giao dịch do doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Công ty cho biết, đã nhận được quyết định này vào ngày 6/10.

Dược liệu Việt Nam lên lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu DVM bị hạn chế giao dịch.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/6/2026, doanh nghiệp thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán. Ngày 1/7, Dược liệu Việt Nam ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán NVA để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, hai bên phát sinh vướng mắc về phối hợp và tổ chức thực hiện, dẫn đến thống nhất thanh lý hợp đồng. Việc thay đổi đơn vị kiểm toán sau đó ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ soát xét và công bố báo cáo tài chính bán niên của doanh nghiệp.

Để khắc phục, ngày 5/10/2026, Dược liệu Việt Nam ký hợp đồng kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Doanh nghiệp cho biết đang khẩn trương phối hợp với đơn vị mới, cung cấp hồ sơ, tài liệu và thực hiện các yêu cầu phục vụ công tác soát xét.

Theo lộ trình được công bố, báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét dự kiến hoàn thành, phát hành và công bố trong quý IV/2026. Công ty đồng thời cho biết sẽ nỗ lực rút ngắn thời gian thực hiện trong điều kiện thực tế cho phép, sau đó báo cáo HNX về kết quả khắc phục.

Dược liệu Việt Nam cũng thừa nhận trách nhiệm trong việc tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin, đồng thời cam kết tăng cường phối hợp với đơn vị kiểm toán để sớm hoàn thành báo cáo còn thiếu. Việc công bố báo cáo tài chính đã được soát xét là bước quan trọng để doanh nghiệp khắc phục nguyên nhân khiến cổ phiếu DVM bị hạn chế giao dịch.

Tổng tài sản giảm gần 285 tỷ đồng sau nửa năm

Bên cạnh kế hoạch khắc phục tình trạng cổ phiếu bị hạn chế giao dịch, số liệu trên báo cáo tình hình tài chính quý 2/2026 tại ngày 30/6/2026 của Dược liệu Việt Nam cho thấy quy mô tài sản và nợ phải trả của doanh nghiệp đều giảm đáng kể so với đầu năm.

Cụ thể, tổng tài sản đạt khoảng 1.364,1 tỷ đồng, giảm gần 285 tỷ đồng so với mức 1.649,1 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt khoảng 646,6 tỷ đồng, còn tài sản dài hạn ở mức 717,4 tỷ đồng.

DVM tham gia giao dịch trên sàn chứng khoán từ năm 2022. (Ảnh: HNX)

Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn lên tới gần 534 tỷ đồng, chiếm phần lớn tài sản ngắn hạn. Trong đó, phải thu khách hàng đạt gần 270 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn khác khoảng 170,9 tỷ đồng và trả trước cho người bán ngắn hạn gần 102,9 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận khoảng 222 tỷ đồng phải thu dài hạn khác.

Ở chiều ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền chỉ đạt khoảng 7,63 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 6, trong khi hàng tồn kho ở mức 96,1 tỷ đồng. Số liệu này cho thấy lượng tiền sẵn có của doanh nghiệp tương đối nhỏ so với quy mô tài sản và các khoản phải thu đang ghi nhận trên bảng cân đối kế toán.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Dược liệu Việt Nam giảm từ khoảng 873,1 tỷ đồng đầu năm xuống còn 587,3 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 575 tỷ đồng, chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn khoảng 469,4 tỷ đồng. Nợ dài hạn còn khoảng 12,3 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu được ghi nhận ở mức gần 776,8 tỷ đồng, tương đối ổn định so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt khoảng 100 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận chưa phân phối của kỳ này được ghi nhận khoảng 821 triệu đồng.

Như vậy, dù quy mô nợ phải trả giảm mạnh trong nửa đầu năm, áp lực quản lý dòng tiền và thu hồi các khoản phải thu vẫn là những vấn đề cần theo dõi. Đặc biệt, việc hoàn thành báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét sẽ giúp cổ đông và nhà đầu tư có thêm cơ sở đánh giá đầy đủ hơn về tình hình tài chính, chất lượng tài sản và khả năng thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Trên thị trường chứng khoán, DVM đã được HNX đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 8/10/2026. Theo dữ liệu công bố trên trang thông tin của HNX, cổ phiếu này có vốn điều lệ đăng ký khoảng 470,6 tỷ đồng, tương ứng hơn 47 triệu cổ phiếu đang lưu hành.

Với lộ trình khắc phục đã công bố, việc sớm hoàn thành báo cáo tài chính bán niên năm 2026 được soát xét là yêu cầu cấp thiết đối với Dược liệu Việt Nam. Tuy nhiên, khả năng khắc phục đầy đủ tình trạng hạn chế giao dịch còn phụ thuộc vào việc doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin và đáp ứng những yêu cầu liên quan theo quy định của cơ quan quản lý thị trường chứng khoán.