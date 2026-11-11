Dược Hậu Giang (DHG) sắp chi hơn 780 tỷ đồng tiền trả cổ tức, tỷ lệ 60%

Dự kiến chi hơn 780 tỷ đồng trả cổ tức

CTCP Dược Hậu Giang (mã ck: DHG) vừa thông qua nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền. Tỷ lệ thực hiện là 60%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 6.000 đồng. Theo kế hoạch, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 25/12/2026.

Với hơn 130,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Dược Hậu Giang dự kiến phải chi hơn 784 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 14/4/2027.

Trước đó, trong năm 2026, Dược Hậu Giang đã hoàn tất thanh toán cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 100%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 10.000 đồng. Doanh nghiệp thực hiện tạm ứng thành 2 đợt vào tháng 5 và tháng 8, mỗi đợt với tỷ lệ 50%.

Lợi nhuận quý III giảm hơn một nửa

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2026, Dược Hậu Giang ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.023 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ giảm 7%, xuống còn 520 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 22%, còn 28 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính được tiết giảm 57%, xuống 8,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 23% và 16%, tạo áp lực lên kết quả kinh doanh. Sau cùng, Dược Hậu Giang ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 98 tỷ đồng trong quý III, giảm 53% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của DHG đạt 3.584 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 713 tỷ đồng, gần như đi ngang so với 9 tháng năm 2025.

Tính đến ngày 30/09/2026, quy mô tổng tài sản của Dược Hậu Giang đạt hơn 4.400 tỷ đồng, giảm 15% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm hơn 3.100 tỷ đồng, giảm 19%. Sự sụt giảm quy mô tài sản chủ yếu xuất phát từ việc lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng các kỳ hạn giảm 47% xuống còn hơn 1.170 tỷ đồng.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy nguồn tiền dồi dào của doanh nghiệp phần lớn được sử dụng để gia tăng dự trữ hàng tồn kho, đẩy giá trị tồn kho cuối kỳ lên hơn 1.360 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 33%. Công ty cũng đã chi trả tổng cộng hơn 1.300 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Dược Hậu Giang giảm 14% xuống còn 893 tỷ đồng. Điểm sáng trong cấu trúc tài chính của doanh nghiệp là việc hoàn toàn không ghi nhận bất kỳ khoản nợ vay nào. Toàn bộ các khoản nợ phải trả chủ yếu là nghĩa vụ thanh toán ngắn hạn cho người bán và người lao động.