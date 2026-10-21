Dược Hậu Giang (DHG) báo lãi quý 3 dưới 100 tỷ đồng, duy trì chính sách không nợ vay

Lợi nhuận quý 3 giảm sâu do chi phí bán hàng và thuế gia tăng

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã chứng khoán DHG) ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.000 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu, mảng bán thành phẩm tự sản xuất tiếp tục đóng vai trò chủ lực với 944 tỷ đồng, ghi nhận mức giảm 9%. Mặc dù các khoản chiết khấu thương mại giảm 44% xuống còn hơn 106 tỷ đồng và giá vốn hàng bán giảm 14% xuống mức 503 tỷ đồng, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp vẫn giảm hơn 7%, đạt hơn 520 tỷ đồng. Tỷ suất biên lợi nhuận gộp được cải thiện nhẹ lên mức gần 51%.

Sự cải thiện của biên lợi nhuận gộp không đủ bù đắp cho đà tăng của các khoản chi phí hoạt động. Cụ thể, chi phí bán hàng tăng 23% lên mức 314 tỷ đồng, nguyên nhân chính đến từ việc công ty gia tăng chi phí quảng cáo và các khoản dịch vụ, vận hành bán hàng khác với cùng mức tăng 54%. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 16% lên gần 96 tỷ đồng do sự gia tăng của chi phí nhân sự quản lý.

Sau khi trừ các chi phí, Dược Hậu Giang ghi nhận lợi nhuận trước thuế 134 tỷ đồng, giảm 43%. Yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả kinh doanh cuối cùng là chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 38% do tác động từ Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Khoản thuế này khiến lợi nhuận sau thuế của công ty giảm 53% so với cùng kỳ, lùi về mức 98 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận hàng quý thấp nhất của doanh nghiệp tính từ quý 1 năm 2011.

Lợi nhuận 9 tháng đi ngang, quy mô tổng tài sản giảm 15%

Nhờ kết quả kinh doanh thuận lợi trong nửa đầu năm, bức tranh tài chính lũy kế 9 tháng của Dược Hậu Giang vẫn giữ được sự ổn định. Công ty đạt doanh thu gần 3.600 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận mức tăng 5%, nhưng do tác động từ quy định thuế mới, lợi nhuận sau thuế đi ngang ở mức 713 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/09/2026, quy mô tổng tài sản của Dược Hậu Giang đạt hơn 4.400 tỷ đồng, giảm 15% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm hơn 3.100 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 19%. Sự sụt giảm quy mô tài sản chủ yếu xuất phát từ việc lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng các kỳ hạn giảm 47% xuống còn hơn 1.170 tỷ đồng. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy nguồn tiền dồi dào của doanh nghiệp phần lớn được sử dụng để gia tăng dự trữ hàng tồn kho, đẩy giá trị tồn kho cuối kỳ lên hơn 1.360 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 33%. Công ty cũng đã chi trả tổng cộng hơn 1.300 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Dược Hậu Giang giảm 14% xuống còn 893 tỷ đồng. Điểm sáng trong cấu trúc tài chính của doanh nghiệp là việc hoàn toàn không ghi nhận bất kỳ khoản nợ vay nào. Toàn bộ các khoản nợ phải trả chủ yếu là nghĩa vụ thanh toán ngắn hạn cho người bán và người lao động.