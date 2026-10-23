Dược Hậu Giang: Chi phí bán hàng hơn 300 tỷ đồng, lợi nhuận quý III/2026 sụt giảm mạnh

CTCP Dược Hậu Giang (DHG Pharma, HOSE: DHG) ghi nhận kết quả kinh doanh phân hóa trong 9 tháng đầu năm 2026 khi doanh thu thuần tăng nhẹ, nhưng lợi nhuận sau thuế gần như đi ngang. Riêng quý III lợi nhuận doanh nghiệp giảm mạnh so với cùng kỳ, trong bối cảnh doanh thu suy giảm và chi phí hoạt động gia tăng.

Theo báo cáo tài chính giữa niên độ, trong quý III/2026 Dược Hậu Giang ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.023 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm từ 584 tỷ đồng xuống 502 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp đạt 520 tỷ đồng, giảm khoảng 7% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm từ 35 tỷ đồng xuống 28 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm mạnh từ gần 20 tỷ đồng xuống còn 8,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, diễn biến này chưa đủ bù đắp áp lực từ các khoản chi phí hoạt động.

Sau 9 tháng, DHG Pharma đã hoàn thành khoảng 65% kế hoạch doanh thu và 83% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2026 (Ảnh: DHG).

Cụ thể, chi phí bán hàng tăng từ 254 tỷ đồng lên 313 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 23%. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng từ 82 tỷ đồng lên 95 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 130 tỷ đồng, giảm 46% so với quý III/2025.

Lợi nhuận khác đạt 3,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận khoản lỗ hơn 5 tỷ đồng.

Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, Dược Hậu Giang ghi nhận lợi nhuận sau thuế 98 tỷ đồng, giảm 53% so với mức 209 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Giải trình về kết quả kinh doanh, Dược Hậu Giang cho biết lợi nhuận sau thuế giảm chủ yếu do doanh thu thuần đi xuống, kéo theo lợi nhuận gộp giảm. Đồng thời, một số khoản chi phí hoạt động và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ, trong đó có ảnh hưởng của thuế bổ sung theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Dược Hậu Giang đạt 3.584 tỷ đồng, tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 839 tỷ đồng, tăng 5%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 712 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, Dược Hậu Giang đặt mục tiêu doanh thu thuần hơn 5.530 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.007 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 65% kế hoạch doanh thu và 83% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2026.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Dược Hậu Giang đạt 4.409 tỷ đồng, giảm gần 15% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 3.143 tỷ đồng, giảm khoảng 19%; tài sản dài hạn đạt 1.266 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cuối năm 2025.

Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 130 tỷ đồng xuống còn 106 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn cũng giảm mạnh từ 2.085 tỷ đồng xuống 1.064 tỷ đồng, tương đương mức giảm gần 49%.

Ở chiều ngược lại, hàng tồn kho tăng từ 1.025 tỷ đồng lên 1.362 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 33%. Đây là một trong những khoản mục lớn nhất trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp, chiếm gần 31% tổng tài sản tại thời điểm cuối tháng 9.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 550 tỷ đồng, giảm khoảng 12% so với đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm xuống 518 tỷ đồng.

Về tài sản dài hạn, tài sản cố định đạt 1.115 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng từ 44 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng, trong khi đầu tư tài chính dài hạn giảm từ 4,6 tỷ đồng xuống 4 tỷ đồng.

Tại cuối quý III/2026, tổng nợ phải trả của Dược Hậu Giang đạt 892 tỷ đồng, giảm khoảng 14% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn giảm xuống còn 818 tỷ đồng, còn nợ dài hạn tăng nhẹ lên 74 tỷ đồng.

Khoản phải trả người bán ngắn hạn giảm từ 391 tỷ đồng xuống 313 tỷ đồng. Phải trả người lao động cũng giảm từ 262 tỷ đồng xuống 185 tỷ đồng. Ngược lại, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng từ 91 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 3.517 tỷ đồng, giảm 15% so với đầu năm. Vốn góp của chủ sở hữu được giữ nguyên ở mức 1.307 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ 1.465 tỷ đồng xuống 844 tỷ đồng.