Dược Hậu Giang báo lãi thấp kỷ lục, tiền mặt giảm gần một nửa, cổ phiếu dò đáy

Báo cáo tài chính quý III/2026 cho thấy, lợi nhuận sau thuế Dược Hậu Giang chỉ đạt 98 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận theo quý thấp nhất của doanh nghiệp trong hơn 15 năm, kể từ quý I/2011.

Dược Hậu Giang ghi nhận lợi nhuận quý III giảm 53%, xuống dưới 100 tỷ đồng.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 1.023 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ thành phẩm tự sản xuất đạt 944 tỷ đồng, giảm 9%, tiếp tục là nguồn thu chủ lực của doanh nghiệp.

Doanh thu sụt giảm khiến lợi nhuận gộp giảm 7%, xuống còn khoảng 520 tỷ đồng, dù giá vốn hàng bán giảm 14%, còn 503 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp vẫn được cải thiện nhẹ, lên xấp xỉ 51%, nhưng chưa đủ bù đắp áp lực từ các khoản chi phí vận hành.

Cụ thể, chi phí bán hàng trong quý đạt 314 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, chi phí quảng cáo tăng 54%, cùng với các khoản chi phí dịch vụ và vận hành bán hàng tăng mạnh. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 16%, lên khoảng 96 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí nhân viên quản lý gia tăng.

Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính giảm 22%, còn 28 tỷ đồng. Tổng chi phí tài chính giảm mạnh 57%, xuống khoảng 8,8 tỷ đồng, trong bối cảnh doanh nghiệp không phát sinh chi phí lãi vay như cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, những yếu tố này chưa đủ giúp doanh nghiệp giữ được mức lợi nhuận trước thuế. Chỉ tiêu này đạt 134 tỷ đồng, giảm 43% so với quý III/2025.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng là chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo các thông tin công bố, Dược Hậu Giang chịu tác động từ quy định thuế tối thiểu toàn cầu, khiến nghĩa vụ thuế gia tăng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế còn 98 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 210 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần 9 tháng đạt 3.584 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 839 tỷ đồng, tăng 5%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 713 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm 2025.

Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 65% kế hoạch doanh thu và 83% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2026. Tuy nhiên, mức lợi nhuận giảm sâu trong quý III cho thấy áp lực lên hiệu quả kinh doanh vẫn cần được theo dõi trong những tháng cuối năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Dược Hậu Giang đạt hơn 4.400 tỷ đồng, giảm khoảng 15% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn đạt hơn 3.100 tỷ đồng, giảm 19%.

Đáng chú ý, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tại cuối kỳ còn hơn 1.170 tỷ đồng, giảm khoảng 47% so với đầu năm. Trong khi đó, hàng tồn kho tăng 33%, lên hơn 1.360 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy doanh nghiệp đã gia tăng lượng vốn nằm trong hàng tồn kho, đồng thời quy mô tiền và tiền gửi giảm đáng kể.

Ngoài nhu cầu vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cũng đã chi hơn 1.300 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông. Đây là một trong những yếu tố cần được đặt trong bối cảnh khi đánh giá sự thay đổi của lượng tiền mặt và tiền gửi trong kỳ.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp giảm khoảng 14%, còn 893 tỷ đồng. Phần lớn là các khoản phải trả người bán ngắn hạn và phải trả người lao động. Doanh nghiệp không ghi nhận dư nợ vay tài chính.

Việc không sử dụng nợ vay giúp doanh nghiệp hạn chế áp lực lãi suất và chi phí tài chính trong giai đoạn lợi nhuận suy giảm. Tuy nhiên, lượng tiền mặt giảm mạnh trong khi hàng tồn kho tăng cũng đặt ra yêu cầu theo dõi khả năng quản trị vốn lưu động và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Trong một diễn biến liên quan, Dược Hậu Giang đã bị xử phạt và truy thu thuế hơn 10,4 tỷ đồng. Theo Quyết định số 1109/QĐ-DNL của Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp phải nộp hơn 1,61 tỷ đồng tiền phạt, hơn 8,02 tỷ đồng tiền thuế truy thu và hơn 791 triệu đồng tiền chậm nộp thuế.

Các sai phạm được xác định gồm khai sai căn cứ tính thuế nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp và khai sai dẫn đến thiếu thuế, liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng. Theo thông tin công bố, các nghiệp vụ kinh tế liên quan vẫn được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ kế toán, hóa đơn và chứng từ hợp pháp.

Trên thị trường, cổ phiếu DHG đang giao dịch quanh vùng giá thấp nhất trong vòng một năm, trong khoảng 88.800-110.000 đồng/cp. Kết phiên 22/10, cổ phiếu giảm về 88.000 đồng/cp. So với mức cao nhất 52 tuần, thị giá hiện tại đã giảm gần 19%.