Dược Hậu Giang báo lãi quý thấp nhất trong hơn 15 năm

Ảnh minh họa: CTCP Dược Hậu Giang

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026, CTCP Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) đạt doanh thu thuần hơn 1.023 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Dù giá vốn hàng bán được tiết giảm gần 14%, xuống 503 tỷ đồng; lợi nhuận gộp vẫn giảm 7% ở mức 520 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 49% trong quý 3/2025 lên 50,9%.

Chi phí bán hàng tăng 23% YoY lên 314 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16%, lên 96 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 22% xuống 28 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 57%, còn 9 tỷ đồng.

Trừ đi thuế phí, Dược Hậu Giang báo lãi sau thuế đạt 98,5 tỷ đồng, giảm 53% so với mức 210 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận quý thấp nhất của doanh nghiệp kể từ quý 1/2011 (88 tỷ đồng).

Theo giải trình của Dược Hậu Giang, lợi nhuận giảm chủ yếu do doanh thu thuần sụt giảm, kéo theo lợi nhuận gộp đi xuống. Bên cạnh đó, một số khoản chi phí hoạt động và thuế thu nhập doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ, trong đó có ảnh hưởng từ quy định về thuế tối thiểu toàn cầu.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Dược Hậu Giang ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.584 tỷ đồng, tăng gần 2% YoY. Lợi nhuận gộp tăng gần 7%, đạt 1.828 tỷ đồng; biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 49% lên 51%.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 839 tỷ đồng, tăng gần 5% YoY. Lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 713 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, Dược Hậu Giang đặt kế hoạch doanh thu thuần 5.530 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.007 tỷ đồng. Sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 65% mục tiêu doanh thu và 83% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Chi hơn 1.300 tỷ đồng trả cổ tức

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Dược Hậu Giang đạt gần 4.410 tỷ đồng, giảm gần 15% so với đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.064 tỷ đồng, giảm hơn 1.021 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn.

Các tài sản đáng chú ý khác gồm hàng tồn kho gần 1.362 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn 549,8 tỷ đồng và tài sản cố định gần 1.115 tỷ đồng.

Về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2026, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Dược Hậu Giang đạt dương gần 269 tỷ đồng, giảm 65% YoY. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư dương hơn 1.015 tỷ đồng, trong khi dòng tiền tài chính âm hơn 1.307 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, doanh nghiệp đã chi hơn 1.307 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 100%, tương đương 10.000 đồng/cổ phiếu, qua hai đợt vào tháng 5 và tháng 9/2026.

Nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 893 tỷ đồng, giảm khoảng 144 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 3.517 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu là 1.307 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển gần 1.358 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 845 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, từ giữa tháng 9 đến nay, cổ phiếu DHG chủ yếu giao dịch quanh vùng 89.000 - 90.600 đồng/cổ phiếu và có xu hướng giảm về cuối kỳ. Kết phiên sáng 22/10, mã này đóng cửa ở mức 88.100 đồng/cổ phiếu, giảm 1,12% và tương đương vốn hóa