Dược Hậu Giang báo lãi quý III giảm 53%, lũy kế 9 tháng gần như đi ngang

Lợi nhuận quý III giảm mạnh, chi phí bán hàng tăng

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma, mã chứng khoán: DHG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.023,2 tỷ đồng, giảm 10,7% so với mức 1.145,7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Giá vốn hàng bán giảm 13,9%, xuống còn 502,8 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 520,4 tỷ đồng, giảm 7,3% so với cùng kỳ, tương ứng mức giảm hơn 41,2 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 28 tỷ đồng, giảm 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm mạnh 57,4%, từ 20,8 tỷ đồng xuống còn 8,8 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của Dược Hậu Giang.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng lại tăng 23,4%, lên 313,7 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 16,4%, đạt 95,6 tỷ đồng. Diễn biến này khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 45,9%, còn 130 tỷ đồng, so với mức 240,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III/2026 của DHG đạt 98,5 tỷ đồng, giảm 53% so với mức 209,6 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, Dược Hậu Giang đạt 3.584,5 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 1,7% so với mức 3.524,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận kế toán trước thuế 9 tháng đạt 839,2 tỷ đồng, tăng 4,8% so với mức 800,6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt 712,8 tỷ đồng, gần như đi ngang so với mức 712,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, chỉ tăng khoảng 0,01%.

Tổng tài sản giảm hơn 764 tỷ đồng so với đầu năm

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của DHG đạt 4.409,7 tỷ đồng, giảm 14,8% so với mức 5.173,9 tỷ đồng tại ngày 31/12/2025.

Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 106,3 tỷ đồng, giảm 18,2% so với đầu năm. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm từ 2.085 tỷ đồng xuống còn 1.064 tỷ đồng, tương ứng giảm 49%. Trong khi đó, hàng tồn kho tăng từ 1.024,6 tỷ đồng lên 1.361,8 tỷ đồng, tương ứng tăng 32,9%.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 549,8 tỷ đồng, giảm 11,8% so với đầu năm. Tài sản dài hạn đạt 1.266,8 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 1.285,1 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2025.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả giảm từ 1.036,6 tỷ đồng xuống còn 892,6 tỷ đồng, tương ứng giảm 13,9%. Trong đó, nợ ngắn hạn đạt 818,5 tỷ đồng, còn nợ dài hạn là 74,1 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9/2026 đạt 3.517,1 tỷ đồng, giảm 15% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn 844,7 tỷ đồng, trong khi đầu năm ghi nhận 1.464,9 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, Dược Hậu Giang có vốn điều lệ hơn 1.307,5 tỷ đồng, tương ứng 130,7 triệu cổ phiếu phổ thông đang lưu hành, không thay đổi so với cuối năm 2025.

Về cơ cấu cổ đông, Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 51,01% vốn điều lệ, tương ứng giá trị cổ phần gần 667 tỷ đồng. Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu 43,31% vốn, tương ứng hơn 566,3 tỷ đồng. Các cổ đông khác nắm giữ 5,68% vốn điều lệ, tương ứng hơn 74,2 tỷ đồng.

Cơ cấu sở hữu của Dược Hậu Giang không thay đổi so với thời điểm cuối năm 2025, với Taisho Pharmaceutical tiếp tục là cổ đông chi phối, bên cạnh tỷ lệ sở hữu lớn của SCIC.

Tổng thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt gần 18,9 tỷ đồng, tăng 14,4% so với mức hơn 16,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong đó, bà Nguyễn Ngọc Diệp, Phó Tổng giám đốc, nhận thu nhập cao nhất với hơn 3,2 tỷ đồng. Ông Osamu Fujimori, Phó Tổng giám đốc, đứng tiếp theo với gần 2,8 tỷ đồng, còn ông Tomoyuki Kawata, Phó Tổng giám đốc, nhận gần 2,7 tỷ đồng. Ông Toshifumi Kojima, Quyền Tổng giám đốc, có thu nhập hơn 2,6 tỷ đồng trong kỳ.

Ở Hội đồng quản trị, bà Đặng Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhận 700 triệu đồng; ông Jun Kuroda nhận 570 triệu đồng. Các thành viên khác gồm ông Trương Anh Hùng nhận 635 triệu đồng, ông Đỗ Lê Hùng và ông Jun Kuroda mỗi người nhận 570 triệu đồng, trong khi ông Maki Kamijo và bà Lê Thị Thanh Hiền cùng nhận 505 triệu đồng.

Ngoài ra, báo cáo ghi nhận thu nhập của một số nhân sự quản lý khác, gồm ông Nguyễn Ngọc Chương, Giám đốc sản xuất, với hơn 1,8 tỷ đồng; ông Tạ Thanh Hùng, Giám đốc công nghệ thông tin, với gần 1,9 tỷ đồng; và ông Hitoshi Okamoto, Giám đốc chất lượng, với gần 147,7 triệu đồng.

Ở góc độ phát triển bền vững, hiệu quả của doanh nghiệp dược phẩm không chỉ được phản ánh qua doanh thu và lợi nhuận mà còn nằm ở khả năng kiểm soát tác động môi trường trong quá trình sản xuất. Với Dược Hậu Giang, việc đầu tư nâng cấp tiêu chuẩn nhà máy, tối ưu hóa năng lượng và triển khai điện mặt trời là những định hướng đáng chú ý. Tuy nhiên, trong bối cảnh lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2026 gần như đi ngang so với cùng kỳ, việc kết hợp mục tiêu hiệu quả kinh doanh với đầu tư công nghệ sạch, sử dụng tài nguyên tiết kiệm và minh bạch hóa các chỉ tiêu môi trường sẽ là yếu tố cần được theo dõi trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp.