Được giao quản lý 8 mâm vàng, nữ nhân viên lấy trộm 70 nhẫn

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố Trần Thị Chi (SN 1999, ngụ xã An Phú, tỉnh An Giang) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, tháng 7/2025, Chi được nhận vào làm tại Doanh nghiệp tư nhân T.K., thuộc sở hữu của ông T.S. (SN 1961, ngụ xã An Phú), với nhiệm vụ quản lý 8 mâm nhẫn vàng 18K để bán.

Đối tượng Trần Thị Chi. Ảnh: CACC

Do cần tiền tiêu xài, trả nợ và đánh bạc, Chi nảy sinh ý định chiếm đoạt số vàng được giao quản lý.

Từ đầu tháng 9 đến đầu tháng 11/2025, Chi lấy trộm 70 chiếc nhẫn vàng nam, nữ rồi đem bán, thu về khoảng 1,468 tỷ đồng.

Vụ việc bị phát hiện khi chủ tiệm vàng nhận thấy số lượng tài sản hao hụt bất thường.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chi. Do bị can đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.