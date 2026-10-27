Được giao gánh vác siêu dự án 714.000 tỷ, công ty bất động sản của ông Trần Bá Dương dồn dập huy động vốn

Theo báo cáo mới đây của Saigon Ratings, CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh dự kiến phát hành lô trái phiếu mã DQML12603 với tổng giá trị 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu được Saigon Ratings đánh giá ở mức tín nhiệm “vnA+”, với triển vọng “Ổn định”.

Theo đánh giá của Saigon Ratings, hồ sơ kinh doanh của Đại Quang Minh có mức rủi ro thấp, nhờ một số lợi thế cạnh tranh về quỹ đất dự án quy mô lớn, vị trí thuận lợi, giá trị kinh tế cao và kinh nghiệm triển khai các dự án trọng điểm.

Trong đó, Khu đô thị Sala được xác định là tài sản chủ lực, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh cũng như khả năng tạo doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp trong trung và dài hạn.

Bên cạnh bất động sản, Đại Quang Minh còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như đầu tư hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, khu đô thị, xây dựng, cho thuê, quản lý và vận hành bất động sản. Doanh nghiệp cũng tham gia một số dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP), đồng thời đảm nhận vai trò tổng thầu xây dựng tại một số dự án.

Về tài chính, Saigon Ratings đánh giá hồ sơ tài chính của Đại Quang Minh có mức rủi ro trung bình. Theo đơn vị xếp hạng tín nhiệm, dù đang trong giai đoạn mở rộng quy mô đầu tư, doanh nghiệp vẫn duy trì được sự cân đối giữa nhu cầu huy động vốn phục vụ tăng trưởng và khả năng tạo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, Đại Quang Minh còn nhận được sự hỗ trợ về nguồn lực tài chính từ Tập đoàn Trường Hải (THACO).

Trước kế hoạch phát hành lô trái phiếu nói trên, trong tháng 9 và tháng 10/2026, Đại Quang Minh đã phát hành thành công hai lô trái phiếu mã DQML12601 và DQML12602, với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng. Cả hai lô trái phiếu đều có kỳ hạn 3 năm và lãi suất 11%/năm.

Như vậy, nếu hoàn tất đợt phát hành mới, tổng giá trị ba lô trái phiếu của Đại Quang Minh trong giai đoạn này sẽ đạt 2.000 tỷ đồng.

Đại Quang Minh là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group), hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản, hạ tầng và khu công nghiệp. Tên tuổi doanh nghiệp này gắn với Khu đô thị Sala 257 ha tại Thủ Thiêm, TP.HCM.

Hiện ông Trần Đăng Khoa đang giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của Đại Quang Minh.

Một trong những dự án tầm cỡ mới đây của Đại Quang Minh là Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng, liên danh cùng Thaco và Tập đoàn Hòa Phát. Trong đó, Đại Quang Minh đóng vai trò đứng đầu đại diện liên danh.

Dự án đã được khởi công ngày 19/12/2025. Dự án dự kiến hoàn thành và khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030), mang ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội và đất nước.

Theo định hướng quy hoạch, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 714.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Quy mô nghiên cứu khoảng hơn 11.000 ha, được chia thành bốn dự án thành phần độc lập, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa bàn 19 xã, phường thuộc TP Hà Nội.

Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng chia thành 4 dự án thành phần độc lập.

Trong đó, Dự án thành phần 1 là Trục Đại lộ cảnh quan Tả ngạn sông Hồng được triển khai trên địa bàn 7 xã, phường gồm Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Dự án gồm tuyến đại lộ Tả Hồng với quy mô 4 -10 làn xe, chiều dài khoảng 35,78km; tuyến đường cảnh quan ven sông dài khoảng 29km; hệ thống 4 cụm công viên cảnh quan với tổng diện tích khoảng 2.250 ha cùng hệ thống kè sông phía Tả Hồng dài khoảng 29km.

Dự án thành phần 2 là Trục Đại lộ cảnh quan Hữu ngạn sông Hồng được triển khai dọc theo sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa giới hành chính của 9 xã, phường gồm Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân. Dự án bao gồm tuyến đại lộ Hữu Hồng với quy mô 8 -10 làn xe, chiều dài khoảng 44,82km; tuyến đường cảnh quan ven sông dài khoảng 19km; hệ thống 4 cụm công viên cảnh quan ven sông với tổng diện tích khoảng 1.004ha cùng hệ thống kè sông phía Hữu Hồng dài khoảng 30km.

Dự án thành phần 3 là Tuyến metro đi ngầm bên Hữu ngạn sông Hồng dài khoảng 42km, đi qua địa bàn 9 xã, phường. Việc thiết lập tuyến metro đi ngầm nhằm mục tiêu kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của thành phố, bảo đảm phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, lâu dài.

Dự án thành phần 4 là Khu đô thị tái định cư, được triển khai tại chỗ trong phạm vi dự án đầu tư tổng thể dưới hình thức các khu chung cư cao tầng.