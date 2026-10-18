Được giao bán vàng, nữ nhân viên chiếm đoạt 70 chiếc nhẫn đem bán gần 1.5 tỷ đồng

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố Trần Thị Chi (SN 1999, trú tại xã An Phú, tỉnh An Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Trần Thị Chi. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Theo kết quả điều tra, tháng 7/2025, Chi được nhận vào làm việc tại Doanh nghiệp tư nhân T.K., do ông T.S. (SN 1961, trú tại xã An Phú) làm chủ.

Trong quá trình làm việc, Chi được giao nhiệm vụ quản lý 8 mâm nhẫn vàng 18K để phục vụ hoạt động kinh doanh, bán hàng của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả các khoản nợ và tham gia đánh bạc, Chi nảy sinh ý định chiếm đoạt số vàng được giao quản lý.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 3/9 đến ngày 4/11/2025, Chi đã nhiều lần lấy nhẫn vàng của doanh nghiệp mang đi bán. Tổng cộng, nữ nhân viên này đã chiếm đoạt 70 chiếc nhẫn vàng nam, nữ loại 18K, thu về khoảng 1,468 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Chi về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Do bị can đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú thay vì tạm giam.

Hiện, hồ sơ vụ án đã được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét truy tố theo quy định pháp luật.