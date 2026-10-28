Được gia hạn 24 tháng vẫn chậm tiến độ, dự án 9.000 m² đất tại Cửa Lò bị thu hồi

UBND tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định thu hồi 9.005,4 m² đất của Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải tại phường Cửa Lò do vi phạm pháp luật về đất đai.

Diện tích bị thu hồi thuộc thửa đất số 58, tờ bản đồ số 158, được UBND tỉnh Nghệ An cho doanh nghiệp thuê từ tháng 2/2016 để thực hiện dự án Khu ẩm thực sinh thái Nghi Hải. Đến tháng 4/2017, doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Một góc biển Cửa Lò

Theo UBND tỉnh Nghệ An, dự án đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng, từ ngày 15/2/2022 đến ngày 15/3/2024. Tuy nhiên, sau thời gian gia hạn, Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải vẫn chưa hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động theo quy hoạch được phê duyệt.

Việc chậm triển khai dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai, quy định tại khoản 8, Điều 81, Luật Đất đai năm 2024.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức thu hồi, bàn giao toàn bộ diện tích đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý theo quy định.

Đồng thời, cơ quan chức năng thực hiện thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho doanh nghiệp và chỉnh lý hồ sơ địa chính. Trường hợp doanh nghiệp không giao nộp giấy chứng nhận, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tham mưu hủy giấy chứng nhận theo quy định.

Thuế tỉnh Nghệ An được giao phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, xác định và xử lý các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ dự án. UBND phường Cửa Lò có trách nhiệm công khai quyết định thu hồi đất, đồng thời tổ chức cưỡng chế theo quy định nếu doanh nghiệp không chấp hành.

Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải phải bàn giao toàn bộ diện tích đất bị thu hồi, nộp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan.